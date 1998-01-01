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Владимирщина: От Былинного пути - к Былинному поясу

В Москве презентовали новый туристический «богатырский» маршрут по Владимирской области

В Москве презентовали новый туристический «богатырский» маршрут «Былинный путь» по Владимирской области. Проект, насыщенный активностями, обеспечивающими максимальное вовлечение туристов в историю и культуру былинной русской земли, объединяет два древних города – Муром и Гороховец.

По словам консультанта проекта, президента Международной академии развития туриндустрии Игоря Каверзина, «Путь» опирается на один из элементов культурного кода нашей страны — на былинные сказания и былинных героев. -

«Былины с интересом воспринимаются иностранцами и местными жителями, а главным героем былин, как мы выяснили при проведении фокус-групп, россияне считают Илью Муромца, - комментирует он. - Это уже наше уникальное достояние, при помощи которого можно привлекать гостей. Важно, что маршрут поддержан, как администрацией Владимирской области, так и муниципальными властями — администрациями округа Муром и Гороховецкого района.

Ориентировочно тур будет включать в себя три дня и две ночи и предоставит возможность гостям разместиться по их выбору в комфортабельных гостиницах 3-4*.

Начало маршрута намечено в Муроме – с комбинированной экскурсией по Троицкому монастырю, посещением памятника Петру и Февронии и Ильи Муромцу, прогулкой по «муромскому Арбату» - улице Московская.

В богатой программе также Муромский историко-художественный музей, посещение репертуарного музея «Хлебная горница», былинное село Карачарово, Гороховецкий историко – архитектурный музей, музей технической мысли «Марфа Посадница», ремесленная слобода «Гороховецкие умельцы» и мн.др

Особой изюминкой для гостей станет гастрономическая составляющая. Туристы смогут не только насладиться специальным былинным ужином и продегустировать адаптированные «древнерусские» блюда, но и поучаствуют в мастер-классе репертуарного музея «Хлебная горница» по изготовлению знаменитых муромских калачей.

Важным преимуществом маршрута является и сформированный фирменный стиль, интегрированный во все носители, с которыми могут столкнуться гости: от информационных стендов и путеводителей до одежды сопровождающих, что позволяет гостям быть уверенными, что они не сошли с Былинного пути.

Г-н Каверзин добавил, что в ближайшее время, - в 2023-2024 годах - планируется закольцевать маршрут и перейти от Былинного пути к Былинному поясу, включающему в себя так же Владимир, Гусь-Хрустальный и Мстёру.

/TOURBUS.RU

Фото предоставлено организаторами проекта