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21 декабря
Лидеры столичного туризма вновь получили «Путеводную звезду»
Среди лауреатов этого года — туроператоры «Империя туризма», «Интурист» и Fun&Sun
Вчера Мэрия Москвы назвала лауреатов премии «Путеводная звезда», которая ежегодно вручается за вклад в развитие туризма в городе, - сообщает «Интерфакс».
Как написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале, в этом году на конкурс поступило больше 400 заявок, жюри выбрало лучших в 11 номинациях.
В рамках премии мэрия награждает лучшие гостиницы от хостелов до 5*, рестораны, лучшие передачи о Москве, объекты показа, лучших туроператоров, гидов и других работников отрасли.
«Некоммерческий профессиональный конкурс поощряет передовые инициативы в области гостиничного и туристического бизнеса, помогает улучшать качество столичного сервиса и повышать имидж Москвы.
Победителей определяют по оценкам профессионалов индустрии, рейтингам систем бронирования, отзывам потребителей и итогам онлайн-голосования», — сообщили в свою очередь в пресс-службе туроператора «Интурист».
Премия «Путеводная звезда» вручается в Москве с 1999 года.
В этом году лучшими отелями были названы в соответствующих категориях «Лотте Отель», «Azimut Сити отель Смоленская», Ibis Moscow Centre Bakhrushina. Лучшим хостелом – капсульный отель Q-block. В категории «Гастрономия победили «Кафе Пушкин» и фуд-молл «Депо».
Среди объектов показа лучшими названы экспозиция Музея Победы, парк развлечений «Остров мечты», Государственный Дарвиновский музей.
Лучшим туроператором в категории «Гостеприимство» названа компания «Империя туризма». Кроме того, благодарности от мэра Москвы за большой вклад в развитие туристического потенциала города были отмечены три топ-менеджера туроператора «Интурист»: генеральный директор Виктор Тополкараев, директор по внутреннему туризму Сергей Стребков и главный бухгалтер Марина Константинова. Награждена также гендиректор компании «Тари-Тур» Марина Левченко и два топ-менеджера туроператора FUN&SUN – председатель совета директоров Тарас Демура и начальник отдела внутреннего и въездного туризма Ольга Михневич.
Благодарность получила и генеральный директор туроператора «Олта Трэвел» Ольга Смирнова.
/TOURBUS.RU
Фото предоставлено пресс-службой Мэрии г. Москвы
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