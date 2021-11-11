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21 декабря
Лидеры столичного туризма вновь получили «Путеводную звезду»

Среди лауреатов этого года — туроператоры «Империя туризма», «Интурист» и Fun&Sun


 

Вчера Мэрия Москвы назвала лауреатов премии «Путеводная звезда», которая ежегодно вручается за вклад в развитие туризма в городе, - сообщает «Интерфакс».

Как написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале, в этом году на конкурс поступило больше 400 заявок, жюри выбрало лучших в 11 номинациях.

В рамках премии мэрия награждает лучшие гостиницы от хостелов до 5*, рестораны, лучшие передачи о Москве, объекты показа, лучших туроператоров, гидов и других работников отрасли.

 

«Некоммерческий профессиональный конкурс поощряет передовые инициативы в области гостиничного и туристического бизнеса, помогает улучшать качество столичного сервиса и повышать имидж Москвы.

Победителей определяют по оценкам профессионалов индустрии, рейтингам систем бронирования, отзывам потребителей и итогам онлайн-голосования», — сообщили в свою очередь в пресс-службе туроператора «Интурист».

Премия «Путеводная звезда» вручается в Москве с 1999 года.

 

В этом году лучшими отелями были названы в соответствующих категориях «Лотте Отель», «Azimut Сити отель Смоленская», Ibis Moscow Centre Bakhrushina. Лучшим хостелом – капсульный отель Q-block. В категории «Гастрономия победили «Кафе Пушкин» и фуд-молл «Депо».

Среди объектов показа лучшими названы экспозиция Музея Победы, парк развлечений «Остров мечты», Государственный Дарвиновский музей.

 

Лучшим туроператором в категории «Гостеприимство» названа компания «Империя туризма». Кроме того, благодарности от мэра Москвы за большой вклад в развитие туристического потенциала города были отмечены три топ-менеджера туроператора «Интурист»: генеральный директор Виктор Тополкараев, директор по внутреннему туризму Сергей Стребков и главный бухгалтер Марина Константинова. Награждена также гендиректор компании «Тари-Тур» Марина Левченко и два топ-менеджера туроператора FUN&SUN – председатель совета директоров Тарас Демура и начальник отдела внутреннего и въездного туризма Ольга Михневич.

Благодарность получила и генеральный директор туроператора «Олта Трэвел» Ольга Смирнова. 

 
«За последние 12 лет в Москве произошли серьезные перемены к лучшему, и туристическая индустрия все активнее вносит свой вклад в городское развитие, способствуя росту еще 53 отраслей экономики  а это около полумиллиона человек, занятых в том числе в сфере общественного питания, гостиничного хозяйства, культуры, медиа и развлечений. Каждое 14-е рабочее место так или иначе связано с туризмом. Премия «Путеводная звезда»  важный стимул для поддержки и развития имиджа Москвы как столицы впечатлений, притягивающей миллионы туристов ежегодно. За время существования премии лауреатами стали более 230 организаций, проектов и лидеров отрасли.
Мы выражаем благодарность за участие номинантам и поздравляем победителей главной премии в индустрии гостеприимства — благодаря вашей работе Москва остается одним из самых современных и привлекательных городов мира»,  отметил председатель Комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов.

 /TOURBUS.RU

 

Фото предоставлено пресс-службой Мэрии г. Москвы

 



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