Новости Москва ждет деловых туристов из Индии Мостуризм провел ознакомительный тур для индийской туротрасли

С 14 по 18 декабря Комитет по туризму Москвы провел ознакомительный визит для представителей 30 крупнейших MICE-агентств Индии. Гостям продемонстрировали возможности столицы как современной и комфортной дестинации, обладающей большим потенциалом для проведения международных деловых мероприятий любого уровня, - рассказали нашему порталу в пресс-службе Мостуризма. Индийская делегация провела инспекцию ключевых столичных площадок для проведения деловых мероприятий. Участники посетили демонстрационный зал ГУМа, гостиницы Four Seasons Hotel и Ararat Park Hyatt Hotel, особняк на Волхонке и ВДНХ. Кроме того, для деловых гостей была организована экскурсионная программа, благодаря которой они смогли посмотреть знаковые достопримечательности столицы: Московский Кремль, Красную площадь, ГУМ, парк «Зарядье» и Музей-заповедник «Коломенское». В рамках программы тура 15 декабря состоялась деловая сессия с участием представителей MICE-индустрии двух стран. Москву в ходе деловой сессии представляли 25 столичных компаний: 14 гостиниц и площадок для проведения мероприятий, 9 туристических операторов, а также 1 транспортная и 1 круизная компания. «Туристы из Индии проявляют большой интерес к Москве. В прошлом году столицу посетили порядка 58 тыс. индийских туристов, а за три квартала 2022 года – 37 тыс. Наша задача — увеличить количество гостей, а деловой туризм – один из лучших инструментов для достижения этой цели. Доля делового туризма от общего потока из Индии в Россию растет» –– говорит Булат Нурмуханов, начальник управления по международному взаимодействию Комитета по туризму города Москвы. Ежегодно в Москве проходят сотни международных выставок, форумов, конгрессов и конференций. За прошлый год с деловыми целями столицу посетили 3,2 млн человек. Продвижение Москвы как центра для проведения деловых мероприятий международного уровня имеет большое значение для экономики города и оказывает мультипликативный эффект на туристическую отрасль в целом, ведь в процессе организации и обеспечения деловых мероприятий принимают участие множество подрядчиков. Средний чек делового туриста из дальнего зарубежья составляет 158 тыс. рублей. При этом около 40% всех деловых туристов возвращаются с семьей или друзьями в город, где они ранее принимали участие в том или ином бизнес-событии, - отметили в пресс-службе. Все больше индийских туристов открывают для себя Москву: в допандемийный период число поездок путешественников из Индии стабильно росло в среднем на 15% в год и в 2019 году составило 109 тыс. По данным международных аналитических центров, в Москву приезжают преимущественно молодые мужчины с 18-29 лет — 45%, останавливаются в отелях 4-5 звезд. Едут в столицу России в основном с целью туризма и отдыха — 33%, а также в деловые поездки — 26%. Согласно результатам социологического опроса, проведенного Комитетом по туризму г. Москвы в 2021 году, более 70% индийских туристов довольны поездкой в столицу и готовы рекомендовать посещение Москвы друзьям и родственникам, половина из них дважды посетили столицу в прошлом году. 70% туристов из Индии, приезжая в Москву, предпочитают размещаться в гостиницах категории от 4* и выше. При этом 60% из них выбирают индивидуальный тип поездки сроком на почти 15 дней, а тратят за одну поездку в 3,5 раза больше, чем внутренние туристы – порядка 110 тыс. рублей. Самые популярные места для времяпрепровождения у индийцев в Москве — это городские парки, музеи и театры: Большой театр, парк «Зарядье», музей-заповедник «Царицыно» и ВДНХ. /TOURBUS.RU Фото предоставлено Мостуризмом

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