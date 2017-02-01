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21 декабря
TEZ Tour: Уже более двух тыс. туристов вернулись из Египта
Туроператор рассчитывает возобновить свои египетские программы в ближайшие дни
Более двух тыс. туристов, которые не смогли вовремя вылететь в Россию из-за отмены рейсов авиакомпании IFly, вернулись домой, до конца недели будут возвращены почти все путешественники, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу туроператора TEZ Tour.
«Вывозные рейсы выполняются в штатном режиме. В настоящее время в Россию вернулись более двух тысяч туристов, задержавшихся на курортах Египта из-за отмены рейсов авиакомпании IFly. До конца недели мы планируем вывезти практически всех путешественников», — рассказали в компании.
Как отметили в TEZ Tour, большинство отдыхающих смогут вылететь в Россию на бортах авиакомпаний Egypt Air, Red Wings и Corendon Airlines.
В свою очередь, страховая компания «Согласие» по запросу туроператора продлила срок действия страховых полисов всех туристов.
«Срок действия страховых полисов истек в день запланированного вылета, который был отменен. В этих случаях путешественники уже не могут воспользоваться медицинской помощью в рамках договоров страхования. По запросу туроператора мы пролонгировали полисы», — пояснили порталу в пресс-службе страховщика.
Как отметили в пресс-службе, в страховую компанию поступило уже несколько обращений.
«Одному из отдыхающих потребовалась экстренная помощь медиков с последующей госпитализацией. Еще один человек скоропостижно скончался, решается вопрос о репатриации тела в Москву», – сообщила директор по андеррайтингу личных видов страхования компании «Согласие» Олеся Сабанова.
По ее словам, от туристов также есть несколько обращений за медицинской помощью в амбулаторных условиях, которая была оказана на месте.
Напомним, что авиакомпания IFly, начиная с 15 декабря, была вынуждена остановить полетную программу из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из-за запрета властей Иордании на пролет российских самолетов в воздушном пространстве страны. Несколько тысяч туристов не смогли вовремя вылететь на отдых или вернуться в Россию с египетских курортов.
Авиакомпания рассчитывала получить от Росавиации разрешение на полеты в Египет через Сирию, но не получила его и была вынуждена отменить полеты до 19 декабря.
Однако в понедельник перевозчик заявил, что продолжает прикладывать максимум усилий для согласования необходимых документов с Росавиацией с целью продолжения полетной программы в Египет с 22 декабря.
/TOURBUS.RU
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