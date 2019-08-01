Сервис бронирования опросил 40 тысяч туристов и подвел итоги года

Cервис онлайн-бронирования отелей Ostrovok подробно проанализировал, куда и как путешествовали российские туристы в уходящем году

Специалисты сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru проанализировали, как часто путешествовали российские туристы, какие направления выбирали для своих поездок, в каких категориях размещения предпочитали останавливаться и во сколько им это обходилось. В опросе приняли участие 40 тыс. человек.

Большинству респондентов удалось совершить туристические поездки в этом году. 19% путешествовали один раз за год, 40% совершили от двух до пяти поездок, а 20% – более пяти поездок. Еще 4% участников опроса совершали только рабочие поездки в уходящем году. Вовсе не путешествовали 17% респондентов.

В поездках 60% участников опроса предпочитают останавливаться в отелях. Апартаменты выбирают 15% туристов. Заметно реже респонденты останавливаются у друзей или родственников (4%), а также в хостелах (3%). Еще 18% комбинируют различные варианты размещения.

36% опрошенных не планируют поездки заранее, а решаются на них спонтанно. Столько же респондентов рассказали, что планируют путешествия за несколько месяцев. Еще 14% признались, что их поездки стимулируют скидки на авиабилеты и отели. Столько же склонны к заблаговременному планированию и намечают план поездок за год.

Самостоятельные путешествия привлекают почти каждого четвертого – 23% опрошенных.

По данным Ostrovok.ru, 88% бронирований в 2022 году туристы совершили в российских отелях. В прошлом году аналогичный показатель был 77%. Доля зарубежных направлений снизилась почти вдвое: с 23% в 2021 году до 12% в 2022.

За размещение в российских отелях туристы в среднем платили 4 000 рублей в сутки, что на 3% больше, чем в 2021. Средний чек бронирования составил 8 400 рублей за две ночи, годом ранее – 9 200 рублей за 2,3 ночи.

В десятку самых востребованных регионов по числу бронирований вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Московская область, Татарстан, Ростовская, Калининградская и Нижегородская области, Ставропольский край, Ярославская область.

По итогам 2022 года спрос на ряд российских направлений заметно вырос. Доля бронирований в Санкт-Петербурге увеличилась до 17% (в 2021 – 11%), на Краснодарский край приходится 16% бронирований (в 2021 – 10%). Значительно увеличился спрос на Дагестан – с 13% до 26% от всех бронирований в Северо-Кавказском федеральном округе.

Дагестан занял 15 место в списке самых популярных регионов по количеству бронирований, хотя годом ранее занимал 40 строчку.

В 2022 году в поездках по России туристы чаще всего выбирали отели 3* (24% бронирований, средняя стоимость ночи составила 3 900 рублей), без звезд (21%, в среднем 3 250 рублей), 4* (18%, 5 800 рублей). Спрос на апартаменты увеличился в три раза – на них приходится 12% броней (3 800 рублей, в 2021 году – 4%).

На долю гостиниц 5* приходится 3% (11 000 рублей).

В топ-10 зарубежных направлений в 2022 году вошли Белоруссия, Турция, ОАЭ, Армения, Казахстан, Таиланд, Италия, Грузия, Узбекистан и Испания.

Страны СНГ стали лидерами среди зарубежных направлений по числу бронирований, на них приходится 34% от всех броней за границей, что в 8,5 раз больше, чем в прошлом году (4%). Спрос на страны СНГ оказался выше, чем на государства Ближнего Востока (Турция, ОАЭ, Египет и т.д.), с которыми также открыто прямое авиасообщение и действует безвизовый или упрощенный визовый режим. На ближневосточные направления пришлось 25% бронирований (в 2021 году – 31%). Доля европейских направлений снизилась с 17% до 13%.

Размещение в зарубежных отелях обходилось российским туристам в среднем 7 200 рублей за ночь, это на 23% меньше, чем в 2021 году. Средний чек бронирования в 2022 году составил 25 100 рублей за 3,4 ночи, в прошлом году – 55 800 рублей за 5,9 ночей. На снижение этого параметра повлиял выбор туристами более бюджетных направлений, а также заметное сокращение средней продолжительности пребывания.

В зарубежных путешествиях россияне чаще всего отдавали предпочтение отелям 3* (34%, средняя стоимость ночи – 5 150 рублей), 4* (27%, 7 800 рублей) и апартаментам (13%, 3 600 рублей). Каждый десятый турист выбирал отели 5* (11%, 12 700 рублей)

/TOURBUS.RU