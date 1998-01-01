Новости Южная Корея готовит визовые изменения В планах — совершенствование электронной системы K-ETA и новые типы виз

Как сообщает сегодня АТОР, Министерство культуры, спорта и туризма и соответствующие государственные агентства Южной Кореи утвердили шестой Генеральный план развития туризма, разработанный для возрождения пострадавшей от пандемии индустрии туризма с 2023 по 2027 год. По сообщениям корейских СМИ, пятилетний план направлен на привлечение к 2027 году 30 млн туристов и получение дохода от туризма в размере трех млрд долларов. Заявленный турпоток на 70% больше, чем было в самом успешном для корейского туризма 2019 году (17,5 млн туристов). Правительство также объявило 2023 и 2024 годы «Годами посещения Кореи», в связи с чем планируется провести сотни мероприятий, включая концерты с участием звезд K-Pop, фестиваль One-Asia и Зимние юношеские Олимпийские игры 2024 года в Канвоне. Для достижения амбициозных целей южнокорейские власти заявили о готовности усовершенствовать систему авторизации электронных поездок в стране, известную как K-ETA, чтобы улучшить общий опыт иностранных гостей – от въезда до выезда из Кореи. K-ETA призвана ускорить и облегчить процесс въезда путешественников, но по факту эта система вызывает жалобы и неоднозначную реакцию путешественников из-за процесса одобрения их заявлений. В этой связи анонсированы, в том числе, изменения в процессе рассмотрения заявок для туристов, путешествующих в Южную Корею в рамках групповых туров. Эксперты туроператора ChinaTravel назвали улучшение системы K-ETA крайне важным мероприятием для туристов, поскольку это снизит риски неполучения виз и повысит в целом привлекательность поездок в Южную Корею. В компаниии China Travel напомнили, что цели поездки, позволяющие оформить электронное разрешение K-ETA, включают деловые командировки (переговоры, ознакомительные поездки на производство и т.д.), туризм, частные визиты, краткосрочное лечение. Разрешение K-ETA действует 2 года и позволяет многократный въезд в течение срока действия. Но если целью въезда является работа, постоянное проживание, учеба, то даже при краткосрочном пребывании в Республике Корея требуется виза. Граждане РФ могут пребывать в Южной Корее без визы до 60 дней подряд, но не более 90 дней за период в 180 дней. Обещаны нововведения и для тех, кто стремиться изучить корейскую культуру. Так, в первой половине 2023 года будет запущена так называемая K-culture visa, ориентированная на молодых иностранных граждан. Еще один тип визы, который будет введен, — это рабочая виза (Workcation visa), предназначенная для «цифровых кочевников» — иностранцев, работающих удаленно. По данным СМИ, эта Nomad Visa будет представлена во второй половине следующего года. Деталей новых виз – требований к их получателям, срокам действия и т.д. – на данный момент нет. Тем не менее, как полагают российские туроператоры, благодаря новому плану правительства у иностранных граждан будет больше возможностей легально учиться и работать в Корее. /TOURBUS.RU

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