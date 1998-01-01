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Авиакомпания IFly рассчитывает на возобновление рейсов в Египет с 22 декабря

Перевозчик продолжает активно согласовывать с авиавластями продолжение полетной программы

Авиакомпания IFly рассчитывает на возобновление авиасообщения с курортами Египта с 22 декабря, сообщили в пресс-службе туроператора TEZ Tour.

«IFly продолжает прикладывать максимум усилий по согласованию необходимых документов с Федеральным агентством воздушного транспорта (ФАВТ) с целью продолжения полетной программы в Египет с 22 декабря», — рассказали в компании.

Напомним, что 15 декабря два рейса авиакомпании IFly в Шарм-эль-Шейх и один в Хургаду не смогли вовремя вылететь из столичного аэропорта «Внуково» из-за запрета властями Иордании на пролет российских самолетов в воздушном пространстве страны. На этих рейсах должны были отправиться в Египет более тысячи туристов, в основном — клиенты туроператора TEZ Tour. Авиакомпания рассчитывала получить от Росавиации разрешение на полеты в Египет через Сирию, но не получила его и была вынуждена отменить полеты.

«Авиакомпания IFly вынужденно отменяет вылеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, которые должны были состояться 20 и 21 декабря. Об этом перевозчик уведомил нас в понедельник. Информация о дополнительных вариантах авиаперелета из Египта в связи с отменой рейсов на 20 и 21 декабря ожидается в ближайшее время», — рассказали в компании TEZ Tour.

Как отметили в TEZ Tour, вывозные рейсы для туристов, которые находятся на курортах Египта в связи с вынужденной приостановкой полетной программы на этом направлении с 15 декабря, выполняются в плановом режиме.

По данным туроператора, в Россию вернулось уже почти 1500 человек. В ближайшие дни клиенты TEZ Tour смогут вылететь в Москву на бортах авиакомпаний Egypt Air, Red Wings и Corendon.

В общей сложности для возвращения всех путешественников потребуется организация свыше 15 рейсов.

Отмена рейсов авиакомпании IFly в Египет, в результате которой тысячи туристов не смогли вовремя вернуться с отдыха или вылететь на курорты, не повлияла на продажи направления, спрос накануне Нового года остается стабильным, сообщила в свою очередь «Интерфаксу во вторник пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

«По информации турагентств, ситуация с рейсами I Fly практически не повлияла на продажи направления у турагентств. Аннуляций забронированных туров также почти нет», — рассказала она.

По словам Ирины Тюриной, этот случай лишний раз убеждает туристов, что покупка тура у туроператора более надежна, чем самостоятельная организация поездки

«Те, кто купил только авиабилеты, не получат возврат денег от отелей, так как отельеров не волнует, что авиакомпания не выполнила рейс. Немало туристов вовремя не вылетели из Египта домой, но туроператоры оплатили им и проживание в отелях 4-5*, и питание.

А самостоятельным туристам приходится самим платить за гостиницу в дни ожидания вылета», — добавила она.

/TOURBUS.RU

