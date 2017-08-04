Министр туризма Египта: «Российский рынок находится в центре повышенного внимания»

Египет обнародовал планы по привлечению к 2030 году до 30 млн туристов ежегодно

Как сообщает сегодня АТОР, Египет стремится продвигать въездной туризм в Египет с темпами роста от 25 до 30% в год. Стратегической целью названо привлечение к 2030 году 30 млн туристов, и для достижения этого показателя министерство туризма и древностей Египта подготовило комплексный план. В конце минувшей недели глава ведомства Ахмед Исса, находящийся у «руля» египетского туризма последние 4 месяца, представил его отраслевым журналистам.

Ключевой задачей названо увеличение количества авиарейсов в Египет. В перспективе до 2030 года оно должно быть утроено. Для этого египетские власти будут поддерживать местных перевозчиков и инвесторов, готовых вкладываться в запуск новых авиакомпаний.

Ахмед Исса сообщил о больших международных амбициях авиакомпании Air Sphinx, которая будет летать в 12 стран, откуда больше всего прибывает туристов в Египет. Россия входит в этот список.

Кроме того, Египет сохранит в текущем зимнем сезоне программу стимулирования рейсов иностранных авиакомпаний. Субсидии зарубежным перевозчикам и консолидаторам туристических рейсов будут выплачиваться до 1 мая 2023 года.

В зависимости от пункта назначения и загрузки борта Египет платит за рейс от 1,5 до 2,5 тыс. долларов. По данным минтуризма Египта, в 2021/2022 финансовом году на иностранным авиакомпаниям было выплачено порядка 34, 5 млн долларов. Как добавил египетский министр, обсуждается продление программы субсидирования рейсов и в перспективе ближайших трех лет.

В 2023 году туристические власти Египта обещают и масштабную маркетинговую кампанию. В 2021/2022 финансовом году на продвижение туризма было потрачено более 34 млн долларов, и на будущий год закладывается сопоставимая сумма.

Как подчеркнул г-н Исса, российский рынок находится в центре повышенного внимания египетских властей, и количество авиарейсов из городов РФ постепенно увеличивается. По его данным, только в октябре Египет посетило 20 тыс. россиян.

Общее количество россиян, которые побывали в этом году на египетских курортах, министр однако не назвал, пояснив, что министерство «договорилось с частным сектором не публиковать какие-либо цифры, касающиеся туристических прибытий в настоящее время».

/TOURBUS.RU