Тюмень: спа-курорт в Сибири

Дни Тюменской области прошли в Москве с 15 по 18 декабря. В ходе фестиваля жители и гости столицы смогли поучаствовать в специальной интерактивной программе, которую представители Visit Tyumen подготовили в рамках мероприятия "Сибирские каникулы".

На это время в московском парке "Зарядье" был организован специальный Туристско-информационный центр, в котором туроператоры рассказывали о самых интересных направлениях отдыха в Тюменской области в зимний сезон.

По словам директора Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрия Пухова – пока росту турпотока мешают, в первую очередь, многочисленные стереотипы, связанные с сибирским регионом.

«У многих россиян сложилось впечатление, что Сибирь – это далекое и холодное место и сегодня их цель – развеять это заблуждение. Тюменская область — один из интереснейших регионов с богатым историческим наследием и очень прогрессивным настоящим, - комментирует г-н Пухов.

- Чтобы разрушить стереотипы о наших краях мы разработали тур «В Сибирь по своей воле» с целью показать все многообразие видов отдыха, которые готов предложить регион: экскурсионный, бальнеологический, экологический, промышленный туризм, трофейную охоту и рыбалку».

В первую очередь, людей интересуют термальные комплексы, которых в нашем регионе больше 20. Например, «Верхний бор» – один из самых популярных курортов Тюменской области или уникальный Эко-парк "Тайга" с термальной минеральной водой, которая поступает с глубины 1256 м. Температура воды - от 34ºC до 38ºC так что зимой туристы могут получить по-настоящему горячие впечатления.

Много в регионе и необычных, уникальных музеев. Обязательная остановка по дороге из Тюмени в Тобольск – село Покровское. Здесь находится первый в Сибири частный дом-музей Григория Распутина – одной из самых спорных и неоднозначных фигур российской истории. Развивается медицинский, промышленный туризм.

Нельзя забывать, что Тюменская область – крупнейший нефтегазовый регион России, где сосредоточено 73 % текущих разведанных запасов российской нефти. И региону есть что предложить: это, прежде всего, экскурсии на современнейшую площадку нефтехимического гиганта – «Сибур Тобольск».

Кстати, изюминкой экскурсии «Черное золото Сибири» станет вкуснейшая уха из ценных видов местной рыбы, щедро сдобренная нефтью высокой очистки. Дмитрий Пухов отмечает, что любители гастрономических изысков всегда могут найти для себя в регионе что-то новое и вкусное.

Некоторые рестораны даже запускают отдельное сибирское меню со строганиной из стерляди и муксуна, котлетами из щуки, блинами из черемухи и, конечно знаменитыми сибирскими пельменями.

Важным итогом Дней Тюменской области стало подписание соглашения о сотрудничестве в области культуры и туризма между Москвой и Тюменской областью, которое во многом будет способствовать увеличению взаимного турпотока и откроет новые возможности для развития событийного, познавательного, образовательного, делового и других форматов туризма.

/TOURBUS.RU





Наладить партнерство и познакомиться с предложениями туристических компаний Тюмени можно будет на воркшопе "Турбизнес", который пройдет в Тюмени 4 апреля 2023 г.