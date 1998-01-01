РСТ: Нужно распространить на речные круизы «чартерные» субсидии

Круизные компании провели хороший сезон. Всего по рекам России в 2022 году путешествовало примерно 600 тыс. туристов. Перспективы будущего лета также обнадеживают туроператоров. По словам председателя комиссии РСТ по круизам, руководителя Волгоградского отделения РСТ, директора компании «Круиз» Алексея Растегаева, бронирования идут по плану – примерно на уровне прошлого года.

«За счет нескольких лайнеров, которые раньше работали с иностранными туристами и не использовались в навигации-2022, судов будущим летом станет больше. Судя по последним согласованиям, всего на реки России выйдет не менее 100 теплоходов.

Но мы не боимся демпинга, уверены, что туристов хватит на всех», – расссказал г-н Растегаев в своем выступлении на пленарной сессии XIX съезда РСТ.

Гораздо больше круизные компании сейчас волнуют другие проблемы. Прежде всего, цена топлива, ведь на нее приходится значительная часть стоимости круизного пакета. Сезон-2022 стал успешным во многом благодаря тому, что эти тарифы удалось удержать на прошлогоднем уровне. Что ждет рынок в этом году, пока не известно.

«Среди других проблем – дефицит туристических автобусов, мы с этим столкнулись уже в этом году. Например, нашему региону в апреле, то есть не в сезон, не хватало 25 автобусов. В 2023 году на фоне недостатка запчастей, уменьшения количества водителей ситуация только усугубится, – рассказал Алексей Растегаев.

– Для устойчивости круизным компаниям нужна поддержка государства. Еще в феврале мы обратились в Госдуму с просьбой разрешить круизным компаниям, как и авиаперевозчикам, использовать невозвратные тарифы. Мы считаем также, что строительство новых судов идет медленно, но проблему старения круизного флота можно решить субсидиями на реновацию теплоходов».

Кроме того, по его словам, круизные туроператоры вправе рассчитывать на субсидии по аналогии с организаторами чартерной авиаперевозки: «Мы также фрахтуем суда, организуем перевозку в регионы, куда туристам трудно добраться другим путем, и увеличиваем внутренний турпоток».

Вице-президент РСТ Дмитрий Горин подтвердил в интервью изданию RATA-news, что такая идея прорабатывается. По его словам, РСТ выступает с инициативой расширения перечня субсидируемой туристической перевозки. Соответствующее письмо с поправками в постановление 799 направлено недавно в Минэкономики.

Напомним, это постановление от 27 мая 2021 года о выделении государственных субсидий для туроператоров для обеспечения прироста внутренних турпотоков. Согласно документу, господдержка распространяется лишь на коммерческие чартерные авиарейсы, организуемые туроператорами.

В РСТ полагают, что субсидии должны включать не только чартерные авиарейсы, но и блочные регулярные. Блоки мест на регулярной перевозке помогут увеличить продолжительность туристического сезона – например, в начале лета или осенью, когда спрос не позволяет обеспечить полную загрузку чартера. Это актуально и для регионов, где недостаточно инфраструктуры, чтобы одновременно принять прибывших чартером 300 туристов. Все это позволило бы операторам расширять ассортимент доступных туров по России за счет включения новых регионов.

«По нашим подсчетам, благодаря субсидиям смогли бы получить скидку до 50% и отправиться в путешествие не менее 70 тысяч туристов. Мы предлагаем также распространить этот вид господдержки на железнодорожную и круизную перевозку.

Тем более что туристическая перевозка в последние годы стала интермодальной, то есть задействующей на одном маршруте различные транспортные средства», – пояснил г-н Горин.

/TOURBUS.RU