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19 декабря
Fun&Sun планирует в 2023 году отправить за рубеж 2.5 млн туристов
В следующем году объем рынка организованного выездного туризма может вырасти на 20-25%
В этом году российские туроператоры отправили за границу порядка 5,5 млн туристов. В следующем объем рынка организованного выездного туризма может вырасти на 20-25%, если не произойдет чего-то экстраординарного, прогнозирует генеральный директор туроператора Fun&Sun Владимир Рубцов, которого сегодня цитирует РСТ.
По его словам, львиная доля организованного турпотока в 2022 году пришлась на Турцию – 3,5 млн человек. Сейчас, по данным Fun&Sun, объем продаж Турции по акциям раннего бронирования соответствует уровню допандемийного 2019 года.
«Мы видим, что растет готовность клиентов покупать туры заранее. Туристы, которые путешествовали летом и покупали туры в последний момент, увидели высокие цены и отсутствие выбора. Сейчас они уже начали бронировать отдых на следующее лето, чтобы выбрать желаемый отель и номер», – рассказал г-н Рубцов на встрече с журналистами в рамках конференции, организованной в Турции.
По его словам, весной средний чек на тур в Турцию вырос на 70% из-за удорожания перевозки. В 2023 году цены вырастут еще на 15-30%, но если покупать сейчас по акциям раннего бронирования, стоимость будет соответствовать уровню лета 2022 года. Скидки при раннем бронированию достигают 60%. Заранее клиенты также могут выбрать нужный отель, номер и авиакомпанию, что невозможно при покупке тура в последний момент.
По словам Владимира Рубцова, на других популярных направлениях – в ОАЭ, Египте, на Мальдивах, в Таиланде – в следующем году не будет заметного роста цен. Стоимость отдыха в России вырастет в пределах инфляции, на 10%.
«По ситуации на сегодня можно делать прогноз о росте рынка организованного выездного туризма в 2023 году на 20-25%. Это если не будет каких-то драматических изменений геополитической или экономической ситуации», – сказал он.
Эксперт добавил, что сейчас на рынке выездного туризма нет острого дефицита перевозки за рубеж, так как спрос и предложение сбалансированы. Но ждать снижения цен на авиабилеты в следующем году не стоит, так как подорожало обслуживание самолетов и в целом услуги авиакомпаний.
Владимир Рубцов также рассказал, что уходящий год оказался для компании значительно лучше, чем можно было ожидать в марте, когда из-за санкций одно за другим закрывались зарубежные направления. Кроме того, из-за европейских санкций компания лишилась бренда и домена TUI и была вынуждена в очень короткое время решать связанные с этим проблемы.
Несмотря на все трудности, туроператор в 2022 году отправил на отдых 1,5 млн туристов.
В 2023 году компания планирует обслуживать 2,5 млн туристов, что на 67% больше, чем в текущем году. 40% объема придется на Турцию, куда планируется отправить миллион туристов. Но, по словам г-на Рубцова, растут также объемы продаж ОАЭ и Египта, где компания планирует обслужить по 350 тыс. человек. Доля этих направлений составит по 14%.
До 8% вырастет доля стран Юго-Восточной Азии, куда в 2023 году Fun&Sun рассчитывает отправить 200 тыс. туристов. Г-н Рубцов напомнил, что прошлой зимой этих направлений – Гоа, Шри-Ланки, Таиланда, Вьетнама – на рынке не было вообще. Порядка 50 тыс. человек отправятся на Мальдивы.
На внутренних направлениях компания планирует обслужить 500 тыс. клиентов, доля России составит 20% в общем объеме продаж.
/TOURBUS.RU
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