За год Петербург посетили более 8 млн туристов

Турпоток в Северную столицу достиг 77% от допандемийных показателей

Поток туристов в Санкт-Петербург к концу декабря прогнозируется на уровне 8,08 млн человек, говорится в аналитическом отчете "Турбарометр Санкт-Петербурга 2022", представленном на пленарном заседании "Приоритеты туризма в Санкт-Петербурге, цели, результаты, достижения" в пятницу, - сообщает «Интерфакс».

"Турпоток вырастет примерно на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, прежде всего это произойдет за счет внутренних и семейных туристов", — рассказала член экспертного совета Российского союза туриндустрии (РСТ) Юлия Кислова.

В результате, согласно прогнозу, по итогам года допандемийные показатели 2019 года по количеству гостей города будут достигнуты на 77%.

Ожидается, что доля российских путешественников составит 95,8%, или 7,74 млн человек, иностранных туристов — 4,2%, или 340 тысяч человек.

Аналитики зафиксировали расширение географии въездного потока — в первую очередь за счет Катара, Индии, Турции, Бахрейна, Ирана и других восточных стран, граждане которых, пересекая границу в Москве, посещают за одну поездку и Петербург.

Среди российских путешественников чаще всего Петербурге посещали жители Москвы и Подмосковья (33% от турпотока), следом идет Приволжский федеральный округ (15,4%), ЦФО (14,6%), регионы Северо-Запада (12,6%), Сибирь (7%).

Как уточнила г-жа Кислова "Интерфаксу", наиболее популярен Петербург оказался у жителей Карелии, Татарстана, Башкортостана, Свердловской, Новгородской, Архангельской, Владимирской областей и Пермского края. На эти регионы пришлось более 50% внутреннего турпотока.

Более 86% российских туристов приезжали в Петербург самостоятельно, услугами туркомпаний воспользовались 3,9%. Среди туристов дальнего зарубежья индивидуальные поездки устраивают порядка 69%, к помощи туркомпаний прибегают 17,8% путешественников.

Со второго квартала в Петербурге увеличился поток семейного туризма, заняв долю в 51% среди российских туристов.

До пандемии коронавируса, в 2019 году, Петербург принял 10,5 млн туристов, из них 5,5 млн составляли иностранцы, которые принесли 60% оборота всей туристской сферы города.

В 2021 году в Петербург приехали 250 тысяч зарубежных гостей, а также 5,8 млн российских туристов. За прошлый год путешественники принесли в городскую экономику 234 млрд рублей.

/TOURBUS.RU