TEZ Tour начал вывозить своих туристов из Египта рейсами Red Wings, Egypt Air и Corendon

Ранее Росавиация не выдала разрешение авиакомпании Ifly на полеты в Египет через Сирию

Вывозные рейсы из Египта, организованные из-за приостановки полетной программы авиакомпании IFly, будут выполнены ориентировочно до 21 декабря, сообщили в пресс-службе туроператора TEZ Tour.

15 декабря два рейса авиакомпании IFly в Шарм-эль-Шейх и один в Хургаду не смогли вылететь из столичного аэропорта "Внуково" из-за запрета властями Иордании на пролет российских самолетов в воздушном пространстве страны. На этих рейсах должны были отправиться в Египет более тысячи туристов, в основном — клиентов туроператора TEZ Tour. Авиакомпания рассчитывала получить от Росавиации разрешение на полеты в Египет через Сирию и возобновить рейсы вечером 16 декабря.

Но ведомство не выдало такого разрешения, заявив, что полеты по этому маршруту небезопасны, и предложило перевозчику вернуть туристов рейсами других авиакомпаний, а ожидающим вылета из России вернуть деньги за туры.

Авиакомпания в связи с этим объявила о приостановке полетов до 19 декабря.

"Авиакомпания IFly уведомила нас об организации вывозных рейсов для туристов, которые находятся на курортах Египта в связи с вынужденной приостановкой полетной программы перевозчика на этом направлении в период с 15 по 19 декабря. В общей сложности для возвращения всех путешественников потребуется организация порядка 15 вывозных рейсов. Вылеты будут выполняться ориентировочно с 18 по 21 декабря", — говорится в сообщении.

Как отметили в TEZ Tour, первый рейс авиакомпании Red Wings WZ3042 вылетел 18 декабря в 01:00 по местному времени из Шарм-эш-Шейха. Он доставил в Москву более 400 туристов, среди которых было около 330 отдыхающих по линии туроператора.

Также около 8 утра по московскому времени рейсом WZ3034 в Санкт-Петербург прибыли 70 путешественников.

Вчера также в 20:10 по местному времени состоялся вылет рейса WZ3044 из Хургады в Москву. На нем перевезли еще более 360 туристов.

"Кроме того, по информации IFly, россияне, находящиеся на египетских курортах, смогут в ближайшее время вылететь в Москву на рейсах авиакомпаний Egypt Air и Corendon, переговоры с которыми находятся на финальной стадии", — пояснили в Tez Tour.

Для возвращения всех туристов с курортов Египта в Россию потребуется организация примерно 15 вывозных рейсов, пояснили в компании. Вылеты будут выполняться ориентировочно с 18 по 21 декабря.

«При этом авиакомпания iFly продолжает прикладывать максимум усилий по согласованию необходимых документов с Росавиацией для продолжения полетной программы в Египет с 20 декабря», – добавил представитель туроператора.

В TEZ Tour в субботу также заявили, что вернут деньги туристам, которые должны были вылететь в Египет 15-19 декабря.

При этом порядка 150 клиентов туроператора Fun&Sun также не смогли вовремя вылететь из Египта из-за отмены рейсов авиакомпании I Fly, почти все они вернулись в Россию в воскресенье, сообщил генеральный директор компании Владимир Рубцов.

"Наших туристов в Египте около 150 человек. В воскресенье вылетят примерно 140 из них на рейсе на Red Wings в Санкт-Петербург, и оттуда мы обеспечим перевозку в Москву и Екатеринбург. Остальных также вывезем в ближайшие дни. Всем, кто пока остается в Египте, обеспечим проживание и питание", — расссказал он на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, компания не продавала туры на рейсах IFly на вторую половину декабря и оставшийся зимний сезон, так как начала осуществлять полетную программу на рейсах Red Wings. Г-н Рубцов отметил, что у этой компании нет проблем с полетами в Египет из-за запрета на полеты российских самолетов в воздушном пространстве Иордании, так как ее самолеты, в отличие от лайнеров IFly, могут летать над Турцией.

/TOURBUS.RU