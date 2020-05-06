Мэрия Москвы: За 9 месяцев турпоток в столицу вырос на 7%

Средний уровень загрузки московских отелей составил в этом году 60%

Средний уровень загрузки гостиниц Москвы в январе-сентябре 2022 года увеличился на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба московской мэрии.

"По итогам девяти месяцев 2022 года средний уровень загрузки гостиниц составил 59,5%, что выше показателя аналогичного периода прошлого года (56,7%)", — говорится в сообщении. Пресс-служба сообщает, что в Москве работает более 1,9 тыс. классифицированных гостиниц с общим номерным фондом более 97 тыс. номеров. В сообщении также говорится, что за 9 месяцев текущего года столицу посетили 14,1 млн туристов, это на 7% больше прошлогодних показателей.

"После вынужденной "паузы", связанной с пандемией COVID-19, туристическая отрасль показывает хорошую динамику восстановления. В 2021 году российскую столицу посетило 16,9 млн туристов — на 24% больше, чем годом ранее. За 9 месяцев 2022 года в Москве побывало 14,1 млн туристов, что на 7% больше, чем за аналогичный период 2021 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что драйвером развития отрасли стал внутренний туризм, число жителей российских регионов, посетивших столицу в январе-сентябре этого года, достигло 12,7 млн человек и составило более 90% от общего туристического потока. Чаще всего в столицу приезжали туристы из Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Тульской, Владимирской и Нижегородской областей.

"Что касается иностранных туристов, то большая часть из них — 1,1 млн — прибыла из ближнего зарубежья. Еще 0,3 млн путешественников — граждане стран дальнего зарубежья, прежде всего, Индии, Турции и Ирана", — сказали в пресс-службе.

По итогам 9 месяцев 2022 года средний уровень загрузки гостиниц составил 59,5%, что выше показателя аналогичного периода прошлого года (56,7%).

/TOURBUS.RU