Официально: Турпоток в Крым упал на треть

Около 6,3 млн туристов отдохнули в Крыму с начала года, что на 30% меньше прошлогоднего, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко, которого цитирует «Интерфакс».

"За январь-ноябрь 2022 года турпоток в республику составил 6,3 млн туристов, что, будем говорить откровенно, на 30% ниже уровня аналогичного периода 2021 года. 2021 год, безусловно, был рекордным по всем показателям, 2022-й должен был быть еще более успешным", — сказал министр в четверг на заседании "круглого стола" по итогам высокого турсезона.

Налоговые поступления в бюджет Крыма от туристической отрасли за девять месяцев составили 2,91 млрд рублей, что на 18% меньше аналогичного прошлогоднего показателя, добавил министр. В целом результаты он назвал достаточно серьезными в условиях логистических сложностей.

По прогнозу Минкурортов, по итогам года вместе с данными за новогодние праздники турпоток достигнет 6,5 млн, но показатель все равно останется примерно на треть ниже прошлогоднего.

Вместе с тем оператор железнодорожных перевозок "Гранд Сервис Экспресс" ожидает существенного прироста пассажиропотока в направлении Крыма на предстоящие новогодние праздники, сообщил начальник обособленного подразделения в Симферополе АО "ТК "ГСЭ" Альберт Сатретдинов.

"По прогнозу экспертов, в новогодние каникулы поездами компании воспользуются до 117 тысяч пассажиров — это прирост плюс 25% к прошлому году", — сказал г-н Сатретдинов на заседании "круглого стола".

Он напомнил, что с 11 декабря поезда "Таврия" начали курсировать в Крым по зимнему расписанию, причем, за счет увеличения скорости движения удалось сократить время их следования. "В зимний период на полуостров ежедневно будет прибывать 3,5-4 тысячи наших пассажиров. В целом с декабря по март будет курсировать десять поездов: четыре — из Москвы, два — из Санкт-Петербурга, по одному — из Перми, Омска, Архангельска и Кисловодска", — сообщил представитель ГСЭ.

Г-н Сатретдинов также рассказал, что рост объема перевозок за 11 месяцев 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2021 года составил 76,8%.

/TOURBUS.RU