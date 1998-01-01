ЦИФРА НЕДЕЛИ: Российский турпоток в Абу-Даби восстановился на 93%

Российский турпоток в Абу-Даби в 2022 году восстановился на 93% от допандемийного 2019 года, сообщила журналистам в ходе презентции эмирата PR-менеджер департамента культуры и туризма Абу-Даби в России и СНГ Светлана Филатова, - сообщает «Интерфакс»..

"Постепенно, но активно мы возвращаемся к допандемийным показателям турпотока. За 10 месяцев 2022 года число туристов из России, посетивших Абу-Даби выросло на 203% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также турпоток из РФ всего на 7% отстает от дрпандемийного 2019 года", — рассказала она на презентации эмирата в четверг.

По данным департамента по культуре и туризму Абу-Даби, в октябре Россия заняла пятое место по турпотоку в эмират, уступив только Индии, Великобритании, США и Саудовской Аравии. По сравнению с октябрем 2021 года число путешественников из России выросло на 284%.

Как отметили в ведомстве, российские туристы – лидеры по продолжительности отдыха в Абу-Даби. В среднем они проводят в эмирате 5-6 дней, а граждане других стран отдыхают там в среднем три дня.

Эмиратзапустил для туристов семь этнокультурных программ, которые направлены на стимулирование интереса к изучению истории и традиций региона, сообщила также Светлана Филатова.

"Департамент инициировал вместе с местными гидами семь разных аутентичных программ для туристов. Это возможность глубже понять культуру и традиции, познакомиться с местными жителями, совершить, например, ночную экскурсию по Абу-Даби", — рассказала она.

Как отметили в департаменте, туры доступны на сервисе по бронированию жилья для туристов Airbnb. Они включают дегустацию блюд национальной кухни, посещение восточных базаров, соревнований по различным видам спорта и достопримечательностей.

Кроме того, ведомство запустило собственную брендинговую кампанию Experience Abu-Dhabi, которая поможет туристам изучить особенности региона и спланировать поездку по своему вкусу – пляжный туризм, посещение пустыни, экстрим, культура.

"В 2023 году мы ожидаем открытия нового тематического парка – Sea World Abu-Dhabi на острове Яс. Наверное, этот проект самого большого аквариума в регионе финализирует развитие всего острова", — добавила г-жа Филатова.

Она также напомнила, что в Абу-Даби из Москвы летают авиакомпании Etihad Airways и Air Arabia с частотой 10 раз в неделю и ежедневно соответственно.

/TOURBUS.RU