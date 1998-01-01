В Турции вступает в силу «Налог на проживание в отелях»

Как сообщает сегодня АТОР, в правительственной газете Турции (Resmi Gazete) опубликовано официальное коммюнике относительно вступления в силу налога на размещение туристов в отелях страны.

Согласно тексту коммюнике, с 1 января 2023 года все объекты размещения в Турции, включая отели, курорты, мотели, пансионы, апарт-отели, гостевые дома, кемпинги, шале, горнолыжные, термальные отели и пр., должны будут перечислять государству 2% от суммы, полученной за проживание туриста в них. Единственное исключение – студенческие образовательные лагеря.

Налог при этом берется не только с самой стоимости проживания как отдельной услуги, но со всех услуг, продаваемых и рекламируемых вместе с ней.

То есть вместе со стоимостью самого номера налогом облагается и все другое, «прилагаемое» к ней: включенное в цену размещения питание и напитки, развлекательные услуги, использование бассейнов, спортивных, термальных и прочих зон (напомним, что при системе «все включено» все это входит в стоимость номера).

При этом услуги, оказываемые отелем за его пределами и за отельную плату (например, выездное мероприятие, поездка в гольф-клуб) и пр. под действие налога не подпадают.

Согласно тексту коммюнике, новый двухпроцентный налог туристов (а также туроператоров и турагентств) не касается. В документе специально разъяснено: этот налог уплачивают отельеры (точно так же, как, например, НДС и иные налоги юрлиц).

То есть термин «налог на проживание» по сути своей некорректен: новый турецкий налог – это не тот «туристический налог», который берется в других странах с туристов, или российский «курортный сбор», который уплачивается отдельно на стойке отеля.

Пока что турецкие источники в отельной отрасли считают, что исходя из буквы закона ни самостоятельным, ни (тем более) организованным туристам в Турции с 1 января ничего отдельно – на стойке отеля или где-либо еще – платить будет не нужно. Новый налог, исходя из текста коммюнике, не должен создать им никаких дополнительных обязательств: это налог именно с отельеров.

Между тем, эксперты АТОР указывают, что так или иначе новый налог отельеры так или иначе заложат в цену проживания – как для самостоятельных туристов, так и для некоторых клиентов туроператоров.

То есть отдых в турецких отелях с новым налогом станет дороже – хотя по уже заключенным контрактам туроператоров на лето 2023 года с высокой вероятностью изменений может и не быть.

Эксперты АТОР из числа турецких отельеров говорят, что сегодня их бухгалтерские департаменты только начинают разбираться в тонкостях нового налога.

Неясно, например, как он будет применяться при уже состоявшемся раннем бронировании. Вероятно, считают сами отельеры, каждый отель будет сам решать, насколько менять цену и когда, как покрывать новый налог в своих взаимоотношениях с контрагентами и что делать с уже заключенными контрактами.

Еще один вопрос – с инфотурами для агентов. Если раньше отель просто предоставлял им бесплатные номера для проживания, то теперь ему (возможно) придется все же выставить какую-то (пусть и минимальную) цену и заплатить с нее 2% налога. Если так, то это делает дороже туроператорские рекламные и информационные туры.

/TOURBUS.RU