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Red Wings начинает полеты из Екатеринбурга на курорты Египта/ «Аэрофлот» начинает «горнолыжные» рейсы Москва-Кировск/ Аэропорт Великого Устюга открывается после реконструкции

Red Wings начинает рейсы из Екатеринбурга на курорты Египта

Авиакомпания Red Wings начала выполнять чартерные рейсы из Екатеринбурга в Египет — утром в четверг выполнен первый перелет Екатеринбург — Хургада, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Первый рейс из Екатеринбурга в Шарм-Эль-Шейх запланирован на 20 декабря.

"Полеты по каждому из этих направлений будут выполняться раз в десять дней на самолетах Boeing 777-200 вместимостью 412 кресел", — отметили в компании.

«Аэрофлот» начинает «горнолыжные» рейсы Москва-Кировск

«Аэрофлот» с 30 декабря начнет выполнять прямые рейсы из Москвы в Кировск (Мурманская область), сообщает авиакомпания.

Полеты будут выполняться три раза в неделю на узкофюзеляжных самолетах Airbus A320. Рейсы будут прибывать в аэропорт "Хибины", расположенный в 32 км от Кировска.

Кировск называют центром горнолыжного спорта в Заполярье. Он расположен у подножия крупнейшего горного массива на Кольском полуострове Хибины, где находится одноименный горнолыжный курорт.

По данным "Яндекс расписания", сейчас прямые рейсы из Москвы в Кировск выполняют S7 и "Северсталь".

Аэропорт Великого Устюга открывается после реконструкции

Аэропорт Великого Устюга обслужит первый после реконструкции рейс 25 декабря, его выполнит авиакомпания "Северсталь" из Череповца, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области. Расписание полетов аэропорта утвердили в среду глава Росавиации Александр Нерадько и губернатор региона Олег Кувшинников.

Рейсы будут выполнять "Северсталь" и "Вологодское авиационное предприятие" из Вологды и Череповца, а также из Москвы и Санкт-Петербурга с пересадками в Вологде и Череповце.

Ранее в декабре Росавиация выдала разрешение на ввод в эксплуатацию аэропорта после реконструкции, начатой в 2018 году.

До этого аэропорт обслуживал исключительно внутренние рейсы и мог принимать только небольшие самолеты вместимостью до 40 пассажиров. Теперь он сможет принимать новые типы воздушных судов, включая стоместные Superjet 100.

/TOURBUS.RU