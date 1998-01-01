Визовые центры стран ЕС начинают закрываться на рождественские и новогодние каникулы

Консульства и визовые центры стран Евросоюза начали закрываться на новогодние каникулы, но в некоторые из них еще можно успеть подать документы и даже получить визу до праздников, сообщает сегодня Ассоциация туроператоров (АТОР).

Так, визовые центры Австрии в регионах с увеличенным временем транзита документов до Москвы 14 декабря принимали документы последний день. Визовые центры в регионах со стандартным временем транзита работают до 19 декабря. Визовый центр в Москве — до 21 декабря. После этой даты до 30 декабря заявители смогут получить готовые документы. Прием документов на визы возобновится 9 января.

Визовые центры Венгрии в большинстве городов принимают документы до 26 декабря. В Петербурге — до 29, в Москве — до 30. До 30 декабря все центры будут только выдавать готовые визы. Прием возобновится 9 января. Визу в Венгрию можно даже успеть получить до Нового года, так как оформляется она в пределах 10 дней.

Визовые центры Германии закроются с 31 декабря до 8 января.

Визовые центры Греции в Москве и регионах закрывают прием документов в период с 19 по 23 декабря. Затем до 28-30 декабря они будут только выдавать готовые визы. С 31 декабря по 8 января – каникулы.

Визовые центры Испании закрыты 26 и 31 декабря, а затем с 1 по 8 января.

Визовые центры Италии не работают 25 и 31 декабря, затем с 1 по 8 января.

Визовые центры Норвегии прекратили прием документов на визы в 2022 году и возобновят его 9 января.

Визовый центр Словении в Москве закроет прием документов на визы 16 декабря, а затем до 30 декабря будет работать только на выдачу виз. Первый день приема документов в 2023 году — 9 января.

Последний день приема документов на визы Франции – 30 декабря. Как предупреждают заявителей, в связи с праздничными выходными днями сроки обработки заявлений, а также сроки доставки паспортов могут быть увеличены.

Визовые центры Швейцарии не работают 26 и 31 декабря, а также с 1 по 8 января.

В Визовых центрах Хорватии в регионах последний день приема документов на краткосрочную визу 15 декабря, в Москве — 19 декабря. Все визовые центры Хорватии закрыты 26 декабря, а также с 30 декабря по 8 января. Возобновление работы – 9 января.

Как отмечают в АТОР, в среднем оформление шенгенских виз занимает сейчас две недели. Поэтому если подать документы сейчас, получить визу можно будет только после новогодних каникул.

/TOURBUS.RU