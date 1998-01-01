Все грани туризма Санкт-Петербурга представили в столице Беларуси

14 декабря Городское туристско-информационное бюро Санкт-Петербурга успешно провело в Минске профессиональное роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!».

Это событие завершило осеннюю серию презентаций Санкт-Петербурга в России, странах СНГ, Ближнего Востока и Азии. До этого делегация профессионалов турбизнеса уже успешно посетила города Поволжья и Юга России, Казахстан, Азербайджан, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Индию и Вьетнам.

Это первое подобное профессиональное мероприятие Санкт-Петербурге в столице Беларуси с 2017 года. Ожидания организаторов и участников полностью оправдались - интерес местных турфирм к деловым встречам с коллегами из Санкт-Петербурга оказался очень высоким. Презентации и воркшоп посетили 70 представителей туристических компаний Беларуси, профсоюзных организаций крупных предприятий Минска, СМИ.

Туроператоры, гостиницы и музеи презентовали туристские программы, интересные туристские места на карте города, идеи для конструирования разнообразных индивидуальных маршрутов. Помимо классических достопримечательностей участники роуд-шоу показали уже ставшие популярными у туристов объекты «Новой географии Санкт-Петербурга».

В своём выступлении перед участниками роуд-шоу генеральный директор «Санкт-Петербургского Конгрессно-выставочного бюро» Сергей Азаренков отметил, что Петербург и Минск связывает сотрудничество во многих сферах, в числе важнейших из которых, туризм, демонстрирующий в этом году более, чем трехкратный рост.

Председатель правления Республиканского Союза туристической индустрии Беларуси Филипп Гулый уверен, что для роста турпотока есть все предпосылки - открытость границ, удобное транспортное сообщение и неизменно высокий интерес белоруссов к Северной столице России. Его прогноз - в ближайшие два года страна войдёт в Топ-20 стран-поставщиков туристов в Россию и Санкт-Петербург.

Гости мероприятия приняли участие в одиннадцати презентациях, провели многочисленные деловые встречи с участниками в рамках воркшоп. А также в неформальной обстановке гала-ужина узнали больше о городе на Неве - поучаствовали в конкурсах на знание достопримечательностей города, прикоснулись к русской культуре, петербургской кухне. Музыкальная программа собрала самые известные песни о С-Петербурге. Во время лотереи было разыграно более двадцати полезных призов от участников роуд-шоу – проживание в отелях города, участие в ознакомительных турах, экскурсии, билеты в музеи, сувениры.

В ходе роуд-шоу белорусские участники высоко оценили туристский потенциал Петербурга и выразили заинтересованность в совместных бизнес-проектах и активизации продаж туров в Северную столицу России.

«Мероприятие вызвало у меня большой интерес, я узнала много новых и интересных фактов о Петербурге и, конечно, буду вписывать их в свои программы, тем более в последнее время значительно увеличился спрос на культурно-познавательный туризм, а наши истории очень тесно переплетены»», - отметила Елена Финская, руководитель отдела продаж турфирмы из Минска.

Александр Меркуль, председатель профкома Минского завода колесных тягачей так прокомментировал мероприятие: «Санкт-Петербург – это неизведанные просторы, даже простые пешие прогулки по городу, его историческому центру воодушевляют. Меня приятно удивил широкий спектр предложений для всех бюджетных категорий. На нашем предприятии работает около 4 тыс. человек, и мы тесно сотрудничаем с Россией. Планируем направлять сотрудников в Петербург на трехдневные туры. С одной стороны, это отдых, а с другой – возможность сплотить коллектив»

Вера Тараченцева, руководитель турфирмы из Гродно поблагодарила организаторов за очень информативное мероприятие: «Я узнала много новых интересных мест и точек размещения в Петербурге, которые можно включить в эксклюзивные программы. Захотелось приехать к Вам с детьми. Обязательно организую школьные экскурсии»

В свою очередь участники из Санкт-Петербурга уверены в хорошей отдаче от роуд-шоу, проведённого в Беларуси.

Все без исключения отметили высокую заинтересованность туристических компаний Минска в налаживании и расширении продаж туров в Петербург. Свидетельство тому - гости роуд-шоу не уходили от участников долгое время после завершения презентаций и воркшоп.

/TOURBUS.RU