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Венесуэла отменит платные ПЦР-тесты при въезде в страну

Сейчас еженедельно в Венесуэлу летают прямыми рейсами туристы «Интуриста» и TEZ Tour

Власти Венесуэлы приняли решение с 31 декабря отменить платное ПЦР-тестирование путешественников по прибытии в страну, сообщает Национальный институт гражданской авиации.

"С 31 декабря для въезда в Венесуэлу не потребуется ПЦР-тестирование", — говорится в сообщении ведомства в Twitter, которое цитирует «Интерфакс».

Между тем, для посещения страны по-прежнему нужен отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия в Венесуэлу. Справка должна быть на английском языке с живой печатью. В качестве альтернативы страна принимает сертификат вакцинации "Спутником V", он действует 270 дней, после нужен бустер.

Перед вылетом всем иностранным гражданам необходимо заполнить анкету на сайте pasedesalud.casalab.com.ve, чтобы получить QR-код для предъявления в аэропорту.

Сейчас все пассажиры старше 5 лет, независимо от статуса вакцинации, должны пройти дополнительный ПЦР-тест на COVID-19 по прибытии в аэропорт за свой счет. тоимость теста составляет 60 долларов США и автоматически включается в билет. На месте туристам, путешествующим с туроператорами, доплачивать не нужно.

Прямые рейсы из России в Венесуэлу выполняет авиакомпания Conviasa, полеты осуществляются раз в неделю. У российских туроператоров "Интурист" и TEZ Tour есть блоки мест на рейсах из Москвы, до мая 2023 года Conviasa намерена перевозить по 115-120 организованных туристов на каждом рейсе.

По информации АТОР, в «Интуристе», который летает в Венесуэлу на блоках мест авиакомпании Сonviasa, оценивают спрос по направлению как высокий.

«Интурист» дважды увеличивал собственную квоту мест на рейсах Сonviasa на новогодние заезды. Сейчас на рейсе с отправлением 25 декабря остались последние места. Блоки мест в рамках заездов в начале и середине декабря были закрыты ещё в начале ноября», — сообщили в «Интуристе».

По информации экспертов «Интуриста», после окончания новогодних каникул во второй половине января наступит заметное снижение цен на пакетные туры в Венесуэлу. Так, отправиться в двухнедельный тур на о. Маргарита можно будет от 154 тыс.р. на двоих.

«Спрос на туры в Венесуэлу во второй половине января, когда идет традиционный «провал» продаж, хороший, поскольку «Интурист» предлагает туры по этому карибскому направлению по привлекательным ценам», — резюмировали в пресс-службе туроператора.

/TOURBUS.RU