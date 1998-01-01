«Победа» и «Россия» возобновляют рейсы в Дубай

«Победа» полетит в Дубай с 28 января из Москвы, а «Россия» - с 28 декабря из Петербурга

Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") 28 января возобновит регулярные рейсы Москва — Дубай (ОАЭ), сообщила представитель компании.

Полеты будут выполняться четыре раза в неделю из аэропорта "Внуково", уточнила она. С 6 февраля частота увеличится до 5 раз в неделю, а с 21 февраля полеты будут ежедневными.

Рейсы по всем международным направлениям, включая ОАЭ, "Победа" приостановила в марте.

Сейчас сеть зарубежных маршрутов компании состоит из рейсов в Минск и Стамбул. Сообщалось, что в декабре она также планирует возобновить полеты в Аланию и Анталию, а также армянский Гюмри.

Напомним, что парк "Победы" состоит из американских Boeing 737-800 NG. Базовые аэропорты — московские "Шереметьево" и "Внуково".

Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") с 28 декабря также запустит рейс из Петербурга в Дубай (ОАЭ), сообщает пресс-служба перевозчика.

"Аэрофлот" открыл продажи на прямые рейсы авиакомпании "Россия" из Санкт-Петербурга в Объединенные Арабские Эмираты. Полеты будут выполняться в аэропорт Дубая "Аль-Мактум" четыре раза в неделю с 28 декабря", — говорится в сообщении.

Согласно расписанию, рейсы планируются по средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Полеты будут выполняться на воздушных судах А319.

Как ранее сообщала пресс-служба ВВСС — оператора петербургского аэропорта "Пулково", Дубай в текущем году входит в топ-5 самых популярных международных направлений из северной столицы.

В настоящее время ежедневные полеты из Дубая в Петербург осуществляет авиакомпания Emirates. Кроме того, с 20 января 2023 года регулярные рейсы по этому маршруту начнет авиакомпания Flydubai (ОАЭ).

/TOURBUS.RU