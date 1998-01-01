Новости Зарина Догузова займется «креативной экономикой» Экс-глава Ростуризма вошла в состав Экспертного совета при правительстве РФ

Экс-глава Ростуризма Зарина Догузова включена в состав Экспертного совета при правительстве РФ, распоряжение о его расширении подписал председатель кабмина Михаил Мишустин, - сообщает сегодня «Интерфакс». Как поясняется на сайте кабмина, Экспертный совет при правительстве – консультативный орган, который обеспечивает взаимодействие правительства с экспертным сообществом. Среди его основных функций – подготовка предложений и информационно-аналитических материалов по достижению национальных целей развития, реализации национальных проектов, государственных программ, инициатив социально-экономического развития России. Текущий состав совета был обновлен в конце 2021 года. Вчера Зарина Догузова написала в своем телеграм-канале, что в Экспертном совете займется темой развития городов и территорий через поддержку креативных секторов экономики – урбанистики, архитектуры, дизайна, художественных промыслов, гастрономии, туризма. По ее словам, креативная экономика – это огромный ресурс для повышения уровня жизни в городах. "Чтобы эта работа имела практическое измерение – приняла предложение курировать образовательные и исследовательские программы в области креативных индустрий и территориального развития в моем родном МГИМО. Сегодня конкуренция за креативный человеческий капитал обостряется, и важно предоставлять возможность молодым, талантливым ребятам реализовывать свой потенциал в стране и быть востребованными", — подчеркнула экс-глава Ростуризма. Напомним, что Ростуризм был упразднен указом президента от 20 октября, а его полномочия по регулированию туризма переданы в Минэкономразвития, где созданы два новых департамента – Развития туризма и Реализации проектов в сфере туризма. Представитель Зарины Догузовой ранее сообщал, что она отказалась от предложения стать заместителем министра экономического развития, курирующим туризм. Как отмечал ранее в беседе с нами почетный президент РСТ Сергей Шпилько, «Ростуризмом во главе с Зариной Валерьевной сделано очень много. Субсидирование чартерных программ по России подстегнуло расширение географии турпотоков. А программа туристского кешбэка раздвинула рамки высокого сезона, что выгодно и для потребителей, и для бизнеса, и для государства, потому что средства возвращаются в бюджет в виде налогов с продаж, которых бы иначе не было. Список этот можно продолжить. Скорее всего, причина очередных "перетрубаций" в управлении туризмом в том, что на туризм начали выделять серьезные деньги из бюджета, и речь идет о том, кому доверить их расходование. Не случайно создана госкорпорация «Туризм. РФ» и инвестиционный блок Нацпроекта «Туризм и гостеприимство» передан в основном под контроль Минстроя». /TOURBUS.RU



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