|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
14 декабря
Россию ежегодно могут посещать до полумиллиона индийцев
Участники Международного глобального гибридного турфорума прогнозируют рост турпотока в Россию
Перспективы роста въездного туристского потока в России есть. К такому выводу пришли участники Международного глобального гибридного форума, прошедшего в Санкт-Петербурге в рамках TRAVEL HUB-2022 и собравшего представителей профильных ведомств, ассоциаций и туристских компаний из Китая, Индии, Вьетнама, Мьянмы, Катара, Казахстана, Кыргызстана, Венесуэлы и других стран.
Отметим, что, по данным Всемирной туристской организации, индийский путешественник в среднем тратит за поездку около 2 тыс. долларов США.
Он также отметил, что у Индии огромный потенциал для въездного туризма России. Полмиллиона человек – это всего лишь 1% от общего числа индийских путешественников, которое, как ожидается, достигнет 50 миллионов в 2027 году.
По мнению г-на Чаудхари, для того, чтобыувеличить долю гостей из Индии, России необходимо расширить спектр и масштабы своей деятельности по развитию рынка, использовать активные маркетинговые стратегии – от онлайн-продвижения до офлайн-участия в выставках.
Напомним, что в ноябре Пограничная служба ФСБ опубликовала обновленную статистику въезда иностранных граждан в РФ. В третьем квартале 2022 года в Россию с туристическими целями приезжали 65,9 тыс. иностранцев. Это почти в 2 раза меньше, чем в самый жесткий «ковидный» период с июля по сентябрь 2021 года. И в 35 раз меньше, чем в третьем квартале 2019 года.
В результате, по итогам трех кварталов 2022 года, въездной турпоток в Россию составил 147,4 тыс. поездок иностранных граждан с целью туризма.
Для сравнения: с января по сентябрь 2019 года иностранцы совершили 4,3 млн визитов в Россию с туристическими целями, а за три квартала пандемийного 2021 год с его жесточайшими ограничениями – почти 176 тыс. визитов.
Туроператоры называют данные по въездному турпотоку в 2022 году «статистической погрешностью». Организованных туристов из-за рубежа практически не было. В основном туроператоры фиксировали единичные посещения России иностранцами по делам, организованных групп практически не было, - отмечал ранее АТОР.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2022 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72