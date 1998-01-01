Новости Россию ежегодно могут посещать до полумиллиона индийцев Участники Международного глобального гибридного турфорума прогнозируют рост турпотока в Россию

Перспективы роста въездного туристского потока в России есть. К такому выводу пришли участники Международного глобального гибридного форума, прошедшего в Санкт-Петербурге в рамках TRAVEL HUB-2022 и собравшего представителей профильных ведомств, ассоциаций и туристских компаний из Китая, Индии, Вьетнама, Мьянмы, Катара, Казахстана, Кыргызстана, Венесуэлы и других стран.



В частности, прогнозируется существенный рост количества гостей из Индии. Если до пандемии Россия ежегодно принимала около 80 тыс. туристов из этой страны, то через пять лет их может стать 500 тысяч. Отметим, что, по данным Всемирной туристской организации, индийский путешественник в среднем тратит за поездку около 2 тыс. долларов США.



«Мы можем достичь целевого показателя в полмиллиона индийцев в Россию к 2027 году. Это не только дало бы доход в размере 1 млрд долларов в год, но и послужило бы поводом для инвестиций в секторе продуктов питания и напитков, в гостиничную индустрию и т. д. А также создало бы новые возможности трудоустройства», – рассказал г-н Прашант Чаудхари, управляющий директор Salvia Promoters Pvt Ltd (Индия).



Он также отметил, что у Индии огромный потенциал для въездного туризма России. Полмиллиона человек – это всего лишь 1% от общего числа индийских путешественников, которое, как ожидается, достигнет 50 миллионов в 2027 году. По мнению г-на Чаудхари, для того, чтобыувеличить долю гостей из Индии, России необходимо расширить спектр и масштабы своей деятельности по развитию рынка, использовать активные маркетинговые стратегии – от онлайн-продвижения до офлайн-участия в выставках.



Сейчас 75% путешественников из Индии бронируют свои зарубежные поездки через турагентства. Большинство из них выбирает то направление, у которого наиболее активная реклама.



Интерес к поездкам по России есть и со стороны Вьетнама. Туристы из этой страны готовы посещать не только Москву и Санкт-Петербург, но также Мурманск, Екатеринбург и другие города, отметила г-жа Та Бич Ха, директор международного маркетингового и консалтингового агентства IMCA Company Limited (Вьетнам). Напомним, что в ноябре Пограничная служба ФСБ опубликовала обновленную статистику въезда иностранных граждан в РФ. В третьем квартале 2022 года в Россию с туристическими целями приезжали 65,9 тыс. иностранцев. Это почти в 2 раза меньше, чем в самый жесткий «ковидный» период с июля по сентябрь 2021 года. И в 35 раз меньше, чем в третьем квартале 2019 года. В результате, по итогам трех кварталов 2022 года, въездной турпоток в Россию составил 147,4 тыс. поездок иностранных граждан с целью туризма. Для сравнения: с января по сентябрь 2019 года иностранцы совершили 4,3 млн визитов в Россию с туристическими целями, а за три квартала пандемийного 2021 год с его жесточайшими ограничениями – почти 176 тыс. визитов. Туроператоры называют данные по въездному турпотоку в 2022 году «статистической погрешностью». Организованных туристов из-за рубежа практически не было. В основном туроператоры фиксировали единичные посещения России иностранцами по делам, организованных групп практически не было, - отмечал ранее АТОР. /TOURBUS.RU

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