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ANEX Tour расширяет программу полетов в Таиланд

С конца декабря туроператор будет летать в Паттайю уже из пяти российских регионов

Туристы ANEX Tour с конца декабря смогут летать в Паттайю на прямых рейсах из пяти городов, - сообщает сегодня АТОР.

С 27 декабря авиакомпания Red Wings выходит на таиландское направление. Перевозчик будет выполнять рейсы из Москвы в Паттайю (аэропорт Утапао) с частотой два раза в неделю (по вторникам и пятницам). Программа продлится до конца марта. Бесплатная норма багажа: 5 кг (ручная кладь) и 20 кг (чемодан).

Блоки на рейсах Red Wings берет туроператор ANEX Tour, расширяя таким образом для своих клиентов географию вылетов в Паттайю (Утапао). Сейчас туда летают чартеры из 4 городов Сибири и Дальнего Востока – Новосибирска, Красноярска, Кемерово и Владивостока. С конца декабря к ним присоединится Москва на Red Wings.

Туры, сформированные на Red Wings, уже поступили в продажу, - сообщает АТОР. Тур на 8 ночей c отеле 3*с завтраками и вылетом 27 декабря можно купить минимум за 186 тыс. руб. на двоих. Тур с аналогичными вводными, но в отеле 4* – минимум 196 тыс. руб. Туры в отели 5* ненамного дороже – от 207 тыс. руб. на двоих.

В январе цены идут вниз. Тур в Паттайю с вылетом 10 января и на 11 ночей в отеле 5* можно купить у ANEX Tour за 187 тыс. руб. на двоих.

Желающим сэкономить подойдет вариант с размещением в отеле 3*+. За такой тур продолжительностью 11 ночей туроператор просит минимум 163 тыс. руб. на двоих.

С приходом Red Wings на маршруте Москва – Утапао будет работать уже два перевозчика. Первый – AZUR air, его борта на этом маршруте грузят туроператоры Coral Travel и FUN&SUN. Они летают в Паттайю из Москвы, Казани, Самары, Екатеринбурга, Тюмени, Омска, Новосибирска, Красноярска и Иркутска.

Расширение полетных программ ANEX Tour в Паттайю - долгожданная новость не только для туристов, но и для самой провинции Чонбури. В начале декабря президент Совета по туризму провинции Чонбури Танет Супорнсахасранси выражал надежду на так необходимое курорту увеличение чартерных рейсов, - отмечает АТОР.

/TOURBUS.RU