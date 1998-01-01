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13 декабря
Туроператоры: «Зарубежный горнолыжный отдых по-прежнему востребован»
Российские горнолыжники проведут новогодние праздники в Турции, Азербайджане, Армении и даже в Альпах
Несмотря на сложности с авиасообщением и получением шенгенских виз, россияне на новогодних каникулах поедут кататься на лыжах и сноубордах в Альпы, а также в Турцию и на горнолыжные курорты СНГ, сообщили туроператоры, опрошенные «Интерфаксом».
"По-прежнему пользуются спросом европейские курорты, несмотря на то, что туда трудно долететь и получить визу. У нас основной спрос идет на французские и швейцарские Альпы. Это связано с тем, что в Швейцарию достаточно несложно получить визу, в отличие от многих других стран, а во Францию у туристов есть длинные мультивизы, которые были выданы раньше или продлены. Также спрашивают Австрию и Италию, но в меньших количествах", — рассказал генеральный директор туроператора Jet Travel Максим Приставко.
Как отметил эксперт, востребованы и горнолыжные курорты Турции, хотя их туроператор не предлагает.
В свою очередь, глава отдела по связям с общественностью компании Coral Travel Марина Макаркова уточнила, что самый популярный у российских туристов в Турции курорт – Эрджиес, расположенный на склонах одноименного вулкана в центральной части страны.
"С начала декабря мы видим заметный рост спроса на турецкие горные курорты и особенно Эрджиес. Добраться туда легко за счет прямых рейсов из "Домодедово" в аэропорт Кайсери на рейсах турецкой авиакомпании Pegasus Airlines, которые выполняются три раза в неделю. Расстояние от аэропорта до курорта составляет всего 25 км", — пояснила она.
Как сообщили в Coral Travel, на курорте много отелей категории 4 и 5*, работающих по системе "все включено". Кроме того, цены на ски-пассы и прокат в Эрджиесе доступнее, чем на европейских и некоторых российских курортах.
Также туроператор предлагает туры на курорт Паландокен, расположенный на склонах одноименной горы в Восточной Турции.
В пресс-службе туроператора Fun&Sun отметили, что большинство туристов на новогодние праздники выбирает путешествия по России. Тем не менее, высоким спросом пользуются горнолыжные курорты в соседних странах – Армении (курорт Цахкадзор) и Азербайджане (Шахдаг). Новогодние туры на оба курорта туроператор предлагает от 150 тыс. рублей на двоих при размещении в апартаментах на 5 ночей. Цена включает перелет на регулярных рейсах.
Как пояснили эксперты, азербайджанские лыжные курорты предлагают хорошее соотношение цены и качества, туда не нужна виза, перелет близкий и не очень дорогой. Добраться до армянского Цахкадзора также не сложно, трансфер из Еревана занимает около часа.
Между тем, интерес к горнолыжному курорту Копаоник в Сербии, который пользовался высоким спросом в прошлом году, по словам экспертов значительно снизился.
По словам туроператоров, наземное обслуживание, размещение и ски-пассы на заграничных курортах могут выйти дешевле, чем на некоторых курортах в России. Однако невысокая стоимость перелета внутри страны нивелирует эту разницу.
"Даже на дорогие сочинские курорты можно улететь по невысоким ценам, есть много регулярных рейсов туда. А проживание на месте действительно дешевле за рубежом: Азербайджан и Армения предлагают ски-пассы и размещение в сезон по более низким ценам, чем Россия, в частности горный кластер Сочи, Архыз или Домбай в Карачаево-Черкессии.
Но стоит отметить, что дорогие ски-пассы на отечественных курортах продаются на новогодние каникулы, дальше цены снижаются", — отмечает Маким Приставко.
/TOURBUS.RU
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