Новости Туроператоры: «Зарубежный горнолыжный отдых по-прежнему востребован» Российские горнолыжники проведут новогодние праздники в Турции, Азербайджане, Армении и даже в Альпах

Несмотря на сложности с авиасообщением и получением шенгенских виз, россияне на новогодних каникулах поедут кататься на лыжах и сноубордах в Альпы, а также в Турцию и на горнолыжные курорты СНГ, сообщили туроператоры, опрошенные «Интерфаксом». "По-прежнему пользуются спросом европейские курорты, несмотря на то, что туда трудно долететь и получить визу. У нас основной спрос идет на французские и швейцарские Альпы. Это связано с тем, что в Швейцарию достаточно несложно получить визу, в отличие от многих других стран, а во Францию у туристов есть длинные мультивизы, которые были выданы раньше или продлены. Также спрашивают Австрию и Италию, но в меньших количествах", — рассказал генеральный директор туроператора Jet Travel Максим Приставко. Как отметил эксперт, востребованы и горнолыжные курорты Турции, хотя их туроператор не предлагает. В свою очередь, глава отдела по связям с общественностью компании Coral Travel Марина Макаркова уточнила, что самый популярный у российских туристов в Турции курорт – Эрджиес, расположенный на склонах одноименного вулкана в центральной части страны. "С начала декабря мы видим заметный рост спроса на турецкие горные курорты и особенно Эрджиес. Добраться туда легко за счет прямых рейсов из "Домодедово" в аэропорт Кайсери на рейсах турецкой авиакомпании Pegasus Airlines, которые выполняются три раза в неделю. Расстояние от аэропорта до курорта составляет всего 25 км", — пояснила она. Как сообщили в Coral Travel, на курорте много отелей категории 4 и 5*, работающих по системе "все включено". Кроме того, цены на ски-пассы и прокат в Эрджиесе доступнее, чем на европейских и некоторых российских курортах. Также туроператор предлагает туры на курорт Паландокен, расположенный на склонах одноименной горы в Восточной Турции. В пресс-службе туроператора Fun&Sun отметили, что большинство туристов на новогодние праздники выбирает путешествия по России. Тем не менее, высоким спросом пользуются горнолыжные курорты в соседних странах – Армении (курорт Цахкадзор) и Азербайджане (Шахдаг). Новогодние туры на оба курорта туроператор предлагает от 150 тыс. рублей на двоих при размещении в апартаментах на 5 ночей. Цена включает перелет на регулярных рейсах. Как пояснили эксперты, азербайджанские лыжные курорты предлагают хорошее соотношение цены и качества, туда не нужна виза, перелет близкий и не очень дорогой. Добраться до армянского Цахкадзора также не сложно, трансфер из Еревана занимает около часа. Между тем, интерес к горнолыжному курорту Копаоник в Сербии, который пользовался высоким спросом в прошлом году, по словам экспертов значительно снизился. По словам туроператоров, наземное обслуживание, размещение и ски-пассы на заграничных курортах могут выйти дешевле, чем на некоторых курортах в России. Однако невысокая стоимость перелета внутри страны нивелирует эту разницу. "Даже на дорогие сочинские курорты можно улететь по невысоким ценам, есть много регулярных рейсов туда. А проживание на месте действительно дешевле за рубежом: Азербайджан и Армения предлагают ски-пассы и размещение в сезон по более низким ценам, чем Россия, в частности горный кластер Сочи, Архыз или Домбай в Карачаево-Черкессии. Но стоит отметить, что дорогие ски-пассы на отечественных курортах продаются на новогодние каникулы, дальше цены снижаются", — отмечает Маким Приставко. /TOURBUS.RU



Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 По тексту:



Подписка