Минэкономразвития: В 2023 году чартерные рейсы по России вновь будут субсидироваться

Также ведомство обещает решить вопрос с выплатой туроператорам чартерных компенсаций за 2022 год

Минэкономразвития РФ планирует продолжить реализацию программы по субсидированию чартерных рейсов по России в 2023 году, а также компенсировать туроператорам расходы на нее за 2022 год, сообщает "Интерфаксм" со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Минэкономразвития планирует продолжить прием заявок на субсидирования внутрироссийских чартеров в следующем году. Мера и дальше будет реализовываться в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

При этом правила предоставления субсидии позволят туроператорам получить компенсацию за рейсы как 2022, так и 2023 года", — говорится в сообщении.

Как отметил ранее заместитель гендиректора туроператора FUN&SUN Александр Сирченко в выступлении на XIX съезде РСТ, до настоящего времени окно для сдачи документов на субсидии по чартерным перевозкам туристов в регионы в 2022 году не было открыто, а судьба программы турбизнесу не известна. Как считают представители туротрасли, это затрудняет планирование полетных программ на летний сезон 2023 года.

Как напоминает «Интерфакс», правительство РФ в 2022 году направило на предоставление субсидий 1,2 млрд рублей.

Туроператоры при поддержке Ростуризма в 2020 году начали организацию чартерных программ для доставки туристов в регионы России, куда дорого лететь на регулярных рейсах. Ведомство компенсировало таким туркомпаниям 50% стоимости фрахта самолета, что позволяло снизить стоимость турникетов в 1,5-2 раза. Предполагалось, что что такая мера поддержки будет действовать до 2024 года включительно, однако после ликвидации Ростуризма информации о ее пролонгировании не было.

«Представители турбизнеса ждут от Минэкономразвития решений по программе поддержки туристической авиаперевозки на 2023 год. На данный момент нерешенными остаются не только вопрос новых субсидий за блоки мест на внутренних рейсах, но и проблема выплат за уже выполненные чартерные программы по России», - сообщал ранее АТОР.

По словам участников рынка, одна из важнейших проблем заключается в том, что уже около полугода решение относительно субсидирования туристической авиаперевозки в части выкупа блоков мест на регулярных авиарейсах и на железной дороге находится в подвешенном состоянии.

Турбизнес по-прежнему ждет запуска этой меры поддержки внутреннего туризма. Или, по меньшей мере, какой-то определенности на ее счет от Минэкономразвития. Вопрос важен именно сейчас, поскольку от логистических возможностей напрямую будет зависеть формирование туров на будущий летний сезон.

«Острота вопроса о субсидиях на чартеры и блоки мест на внутренних рейсах не ушла, туристическому бизнесу по-прежнему нужна поддержка», – говорит генеральный директор туроператора Pegas Touristik Анна Подгорная.

/TOURBUS.RU