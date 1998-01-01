Профессионалы определили туристические тренды ближайшего будущего

В рамках XIX съезда Российского союза туриндустрии, который прошел в Москве 12 декабря, состоялась пленарная сессия «Перспективы туризма 2023-2025 гг.», в ходе которой ведущие представители туриндустрии обсудили ключевые вопросы, поставленные сегодня перед турбизнесом.

Было отмечено, что однин из главных вопросов сессии – создание в России современной конкурентоспособной туриндустрии. Для этого, в первую очередь, необходимо совершенствовать нормативную базу развития туризма по всем направлениям, вплоть до создания нового закона о туризме.

Проанализировав текущую ситуацию, спикеры провели обширный анализ тенденций и трендов, которые будут главенствовать в туризме в ближайшие 2-3 года.

Так, среди перспективных векторов развития было названо создание в России уникального Travel Tech Hub - инновационного кластера развития современных технологий в туристической отрасли. Его резиденты смогут получать весь ассортимент административных и финансовых налоговых льгот.

По мнению эксперта и ментора фонда «Сколково», руководителя проекта Skolkovo Travel Tech Hub Леонида Мармера - сейчас самое время инвестировать в инновации и технологии, цифровые инструменты создания турпродуктов и туруслуг. Он рассказал об инновациях и цифровой трансформации отрасли, о необходимости создании новой системы бронирования, навигационных и картографических систем, разработке российских туристических гаджетов, сервисов сопровождения, перевозки багажа и др.

О соотношении выездного и внутреннего туризма рассказал зам. гендиректора по взаимодействию с органами власти и коммуникациям ООО «ТТ-Трэвел» Александр Сирченко. Он открыл секреты активного развития в нынешних непростых условиях и признался, что сам всегда был приверженцем внутреннего туризма.

«Несмотря на то, что мы всегда являлись туроператором, который в основном работал на выездном туризме, я держался позиции развития внутреннего. И надо сказать, что за последние три года, благодаря и мерам господдержки, мы не только выжили на внутреннем туризме, но и отработали так, что экономические показатели 22 года оказались лучшими за последние 10 лет. Так что, заключив соглашения с 57 субъектами РФ, расширив свою чартерную программу по стране, мы вовремя и успешно переориентировались.

Также я бы посоветовал ориентироваться на те страны, которые мы называем «дружественными». Так, опять же, при поддержке РСТ мы реализовали открытие таких направлений, как Турция, ОАЭ, Египет, Вьетнам и др.», - отметил спикер.

«Болевой вопрос» въездного туризма, который сократился практически до минимального уровня, был поднят генеральным директором «Тари тур» Мариной Левченко. Она обратила внимание, что пик въездного туризма случился три года назад, - он пришелся на футбольный чемпионат мира: «Тогда перспективы были просто великолепные. Но сегодня многие фирмы или заморожены, либо перешли на внутрироссийский туризмя.

Но надежда, как говорится, живет. Большой и приятной неожиданностью для нас стал вышедший недавно документ государственного уровня о подготовке профильным министерством решения вопроса облегчения визового режима для иностранцев. Мы на него очень надеемся».

О том, к каким итогам пришел в этом году приключенческий туризм в России, рассказал руководитель комиссии РСТ по приключенческому туризму, генеральный директор компании Russia Discovery Вадим Мамонтов.

По его словам, пока в России этот сегмент только набирает обороты, но его смело можно назвать трендом будущего: «Говоря о приключенческом туризме, мы имеем в виду те места, в которые раньше было довольно проблемно попасть, и сегодня это – желанный продукт для многих туристов. Так, Сахалин и Куриалы «рванули» в этом году на 100%. В топ-5 также вошли Кольский полуостров, Карелия, Кавказ, Алтай, Камчатка».

Говоря о тенденциях этого года, эксперт назвал сокращение глубины бронирования, повышение спроса на безопасность, «страх невозврата и невылета», рост потребности в гарантиях возврата денежных средств.

«В настоящее время особой популярностью пользуются туры, направленные на перезагрузку, восстановление организма. При этом, - добавляет г-г Мамонтов, - есть большой запрос на умеренные физические нагрузки и комфортные условия проживания. Не упал интерес и к морским круизам: Арктика, Дальний восток, но здесь нам придется подождать новых российских имен на круизном рынке».

/TOURBUS.RU