Эксперты: Национальные туристические маршруты должны стать «продаваемой историей»

Количество национальных турмаршрутов в России за семь лет должно увеличится в пять раз

Ситуацию с национальными туристическими маршрутами обсудили на одной из сессий Петербургского Travel Hub - масштабного туристического форума, организованного с 7 по 9 декабря Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга.



Участие в дискуссии «Кому и зачем нужны Национальные туристические маршруты?» 9 декабря приняли представители Минэкономразвития, туристических администраций регионов, турбизнеса, эксперты и АНО «Национальные приоритеты».

Как было заявлено в начале дискуссии, к 2030 году в России может появиться около 150 национальных туристических маршрутов, - сейчас их 37.





Основное требование к национальному маршруту – это должен быть коммерчески успешный проект. Согласно постановлению правительства, национальный маршрут должен способствовать росту туристического потока в регионе не менее, чем на 25% по сравнению с предшествующим годом.

«Вместе с тем, появление национальных туристических маршрутов России повлекло за собой проблему инициирования на разных уровнях отраслевых властей создания таких нацмаршрутов, которые никогда продаваться не будут», – сказала Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Мы хотим развивать этот проект так, чтобы он приносил в регионы турпоток, деньги, вытаскивал из рецессии, возвращал бы людей. Но это должны быть продаваемые истории, туристов надо замотивировать туда поехать», – добавила она.



Чтобы маршрут создавался «не для галочки», а работал по-настоящему, должна быть создана система мониторинга, которая будет отбирать коммерчески успешные проекты и закреплять за ними статус национальных, а также отсеивать остальные – высказалась Юлия Рыбакова, на днях назначенная заместителем директора департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности в Минэкономразвития РФ.

«Система мониторинга будет давать поводы для отзыва статуса национального туристического маршрута. Мы еще это не проходили, но планируется, что это будет, потому что у государства возникает много соблазнов в части выдачи поручений, сделать тот или иной маршрут ситуативно национальным», – добавила она.

Такой подход позволит "очищать ряды туристических маршрутов" от тех турпродуктов, которые являются социальными и должны быть в блоке социального туризма, субсидируемого за счет государства.

Эксперт АНО «Национальные приоритеты» Наталья Волкова рассказала, что сейчас организация разрабатывает кампанию по продвижению национальных туристических маршрутов. Планируются вебинары, семинары, инфотуры для туроператоров, участвующих в проекте, тренинги для экскурсоводов и гидов, блог-туры и пресс-туры, экспертные туры с расширенным составом участников и другие маркетинговые мероприятия.

/TOURBUS.RU

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