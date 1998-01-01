«Пегас Туристик» поменял полетные планы по Египту

Вместо авиакомпании Nordwind туроператор теперь полетит в Египет рейсами Southwind Airlines с остановкой в Анталье

Туроператор «Пегас Туристик» серьезно меняет полетные планы по Египту, - сообщает сегодня АТОР.

Как сообщила Анна Подгорная, генеральный директор туроператора, «Вместо Nordwind для перевозки наших туристов в Египет будет работать авиакомпания Southwind Airlines. Поскольку это турецкий перевозчик, рейсы в Шарм-эль-Шейх и Хургаду будут выполняться с посадкой в Анталье. Туристам покидать борт самолета не придется. Изменения произошли по причине запрета Иордании летать самолетам Nordwind над их страной».

Генеральный директор «Пегас Туристик» напомнила, что полетная программа туроператора в Египет в зимнем сезоне – это 12 городов вылета: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань,Челябинск, Пермь, Оренбург, Уфа, Нижний Новгород, Волгоград, Самара и Сочи.

Туристы из городов, откуда сейчас в Турцию летает авиакомпания Southwind, будут отправляться в Анталью, а оттуда (с небольшой остановкой без выхода пассажиров) на курорты Египта. Это города Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Пермь, Казань,Челябинск.

Туристы из тех городов, откуда не выполняет рейсы Southwind, будут добираться до Москвы на рейсах Nordwind, а оттуда со стыковкой полетят на Southwind через Анталью на курорты Египта.

Также в компании сообщили, что ситуация с возвратами, если туристу не подойдет новая схема перевозки, будет решаться в индивидуальном порядке.

В Египет чартерные рейсы выполняет также AZUR air, но пока что никакой информации о корректировке маршрута из-за проблем с иорданским воздушным пространством от авиакомпании не поступало. В компании ANEX Tour заявили, что прямые рейсы в Египет выполняются согласно расписанию.

Также в Египет летают прямые рейсы iFly: туроператор TEZ Tour сообщил 10 декабря, что никаких изменений маршрута нет. Летают в Египет самолеты «Аэрофлота», «России», Red Wings, Al Masria Universal Airlines, Egyptair, «Азимут». От них также нет информации об изменении полетной карты.

/TOURBUS.RU