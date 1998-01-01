"Аэроэкспресс" открыл новую ветку «Лобня — Шереметьево»

Поезда "Аэроэкспресс" с понедельника начали ходить напрямую в северные терминалы аэропорта "Шереметьево" В и С без заезда в закрытые для пассажиров южные D, E, F, - сообщает сегодня «Интерфакс».

Движение организовано по новому железнодорожному участку "Лобня — аэропорт "Шереметьево". Поездка до терминалов B и С теперь сократится на 15 минут: от ТПУ "Окружная" она займет 35 минут, от Белорусского вокзала — 50 минут. Интервал отправления аэроэкспрессов из Москвы в аэропорт и обратно не изменился: поезда курсируют каждые 30-40 минут, уточнили в пресс-службе "Аэроэкспресса".

До этого аэроэкспрессы сначала подъезжали к терминалу E (соединен с D и F), затем отъезжали назад, огибали летное поле и подъезжали к B (соединен с С). Движение по такому маршруту было запущено в июне этого года после строительства железнодорожного участка, соединившего В и С с существующими путями.

Ни один из южных терминалов "Шереметьево" на данный момент не обслуживает пассажиров: D был закрыт в марте на фоне падения перевозок из-за санкций, F — в конце 2021 года в связи с реконструкцией, Е — в 2020 году из-за пандемии COVID-19. При этом в терминалах продолжают работать сотрудники "Шереметьево" и других организаций.

В соответствии с новым графиком, по прибытии из Москвы в северный терминальный комплекс составы будут заезжать в южные терминалы, отметили в пресс-службе "Аэроэкспресса". После этого они будут возвращаться в терминал В, чтобы забрать прилетевших пассажиров и доставить их до Москвы напрямую.

ООО "Аэроэкспресс" по итогам 2022 года ожидает роста пассажиропотока относительно прошлогоднего показателя, сообщил сегодня в ходе торжественной церемонии открытия новой ветки гендиректор компании Андрей Акимов.

"Пассажиропоток, который мы прогнозируем по итогам года, превысит 9 млн пассажиров, включая перевозки поездами и экспресс-автобусами 9-9,5 млн пассажиров", — сказал г-н Акимов журналистам .

"В сравнении с 2021 годом мы идем чуть ниже по ж/д части, но за счет того, что был запущен автобусный маршрут, мы в целом идем выше", — добавил он.

В прошлом году общий пассажиропоток "Аэроэкспресса" составил 8,9 млн человек, уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе компании. Таким образом, в этом году перевозки вырастут в диапазоне 1-7%.

"На будущий год у нас достаточно оптимистичные прогнозы, но в целом наш пассажиропоток полностью коррелирует с пассажиропотоком аэропортов", — отметил Акимов.

Сейчас в парке компании - 11 двухэтажных поездов швейцарского производителя Stadler и семь одноэтажных составов, разработанных "Демиховским машиностроительным заводом". Также компания оперирует автобусным парком. По словам г-на Акимова, в перспективе рассматривается обновление автобусов, в том числе за счет капремонта.

Отвечая на вопрос, планирует ли "Аэроэкспресс" повышать тарифы для пассажиров с нового года, он сказал: "В текущем году индексация в пределах параметров, установленных Минэкономразвития, была проведена. Сейчас дополнительных решений по индексации у нас нет".

/TOURBUS.RU