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12 декабря
Эксперты: «В 2022 году произошло то, о чем многие отельеры мечтали»
Острые проблемы гостиничного рынка обсудили участники конференции отельеров БОРТТ в рамках петербургского форума Travel Hub
Одним из первых мероприятий прошедшего на минувшей неделе Петербургcксого форума Travel Hub 2022 стала конференция отельеров БОРТТ23: Будущее, Отели, Работа, Тренды и Технологии, организованная компанией World Travel Biz при поддержке Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.
«Восстановление туриндустрии в нашем городе идет быстрее, чем в большинстве других туристических столиц, - рассказала Мария Худилайнен, начальник отдела государственных программ и планирования Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга. - Происходит это по ряду причин. В том числе, благодаря слаженной работе властей с отельерами, благодаря тем мерам поддержки, которые оказывали федеральные власти и которые оказывал бизнесу город. Вы знаете, что в Санкт-Петербурге была введена комплексная система мер поддержки, когда предприятия получали налоговые льготы, имущественные льготы, транспортный налог был значительно снижен.
Подходя к итогам года, мы можем сказать, что льготами воспользовались 816 предприятий на общую сумму, приближающуюся к 1,5 млрд. рублей. Также городом было предоставлено свыше 100 льготных займов на сумму 320 млн рублей. Порядка 1000 предприятий туриндустрии получили льготы по аренде городского имущества».
«В 2022 году уже к сентябрю вклад туризма в экономику города превысил 230 млрд. рублей, - продолжила спикер. - Второй год подряд Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга проводится аналитическое исследование «ТурБарометр Санкт-Петербург». Он позволяет нам следить за показателями туризма и индустрии гостеприимства в нашем городе. Мы видим, что достаточно большое количество гостей города размещалось именно в классифицированных средствах размещения. В пропорциях больше, чем в предыдущем году».
По словам эксперта, доходы гостиниц Санкт-Петербурга в январе-сентябре 2022 значительно выросли по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Но они все еще ниже показателя 2019 года.
«Вместе с тем, в 2022 году проявила себя проблема размещения семей с детьми, - добавила Мария Худилайнен. – Не у всех отельеров было достаточно детских кроваток, также нужно было придумывать, как занимать досуг детей. Это новые задачи, которые требуется решать».
Проявляются особенности в туризме женском и мужском. Мужчины чаще женщин посещают Санкт-Петербург с деловыми целями. При этом ощутимая часть женского населения посещает город, чтобы участвовать в проводимых в Санкт-Петербурге мероприятиях».
«Чтобы правильно выстраивать маркетинговую политику города, необходимо плотное общение с представителями гостиничного сообщества», - резюмировала спикер.
«Маркетинговая кампания Санкт-Петербурга проводится с весны, мы ее постепенно наращивали, продолжается она и сейчас, - рассказала в своем выступлении Юлия Джафарова, заместитель директора Городского Туристско-Информационного Бюро Санкт-Петербурга (подведомственного Комитету по развитию туризма Санкт-Петербурга). - При выборе аудитории мы ориентировались, конечно, на мобильность населения тех или иных городов и удобное транспортное сообщение с Санкт-Петербургом.
В этих городах участвуем в роуд-шоу и встречно организуем ознакомительные визиты представителей турбизнеса в наш город».
«Что касается В2С-направления, то реклама Санкт-Петербурга размещается на световых панно в городах России, странах СНГ, публикуется реклама в бортовых журналах. Плюс, конечно, используем мы и соцсети, - добавила Юлия Джафарова. - Ссылки с рекламных материалов ведут на наш официальный сайт Visit-Petersburg.ru. Сейчас мы рассказываем, почему именно в Санкт-Петербурге здорово и круто провести зиму».
«В 2022 году произошло то, о чем многие отельеры мечтали – повысить долю прямых продаж, - отметила Юлия Плотникова, представитель компании TravelLine по коммуникациям с каналами продаж. - Этому способствовало то, что новые онлайн-площадки еще не вошли плотно в сознание потребителя. Сыграл свою роль и туристический кешбэк».
/TOURBUS.RU
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