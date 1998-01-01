Новости «КоммерсантЪ»: У России есть около трехсот самолетов для рейсов за рубеж В связи с переводом под российскую юрисдикцию авиалайнеров, эксперты ожидают некоторого снижения цен на зарубежные рейсы

Как стало известно газете “КоммерсантЪ”, к 1 декабря с регистрации в Бермудском реестре был снят 201 иностранный самолет российских авиакомпаний. Из них около 150 Boeing и Airbus и несколько десятков Embraer, Bombardier и Gulfstream. Для этих самолетов была устранена проблема двойной регистрации, которая не позволяла перевозчикам летать на них за рубеж. Как напоминает издание, большинство используемых авиакомпаниями РФ иностранных самолетов находились в зарубежном лизинге. Когда в марте российская авиация попала под санкции, Бермуды и Ирландия приостановили действие сертификатов летной годности российских самолетов, после чего поднимать их в небо законно стало нельзя. Тогда перевозчики начали переводить их в реестр РФ, где до февраля 2022 года значилось всего около десятка крупных Airbus и Boeing четырех авиакомпаний. Как сообщил источник издания в Минтрансе, в настоящий момент из 1289 находящихся в РФ самолетов 1238 — имеют российский код регистрации (RA). Как следует из списка оставшихся в реестре ВСАА самолетов, который проанализировал «КоммерсантЪ», почти треть из «дерегистрированных» самолетов эксплуатируется группой «Аэрофлот»: как минимум 105 лайнеров. Большая часть из них — 56 — приходится на сам «Аэрофлот», у которого в Бермудах остается 122 из 178 судов в парке. Еще 20 самолетов вывели из реестра Бермуд «Россия» и 19 — «Победа». Utair «дерегистрировала» 36 Boeing, в реестре Бермуд у нее остаются 10 припаркованных в РФ Boeing и 15 ATR. У Azur Air из 22 самолетов в парке 8 — числятся в реестре Бермуд, из остальных 10 — были «дебермудизированы», а еще 4 — были зарегистрированы в РФ еще до 2022 года. S7 смогла вывести из реестра Бермуд шесть своих Boeing, «Аврора» — три Airbus, Red Wings — три Boeing, «ИрАэро» выкупила один Airbus. Единственный крупный перевозчик, чей флот в полном объеме остается в реестре Бермуд,— «Уральские авиалинии», которые летают за рубеж только в Киргизию и Таджикистан. Таким образом, с учетом находящихся в эксплуатации 150 SSJ парк самолетов, способных летать из России за рубеж, составляет 300 самолетов. По разным экспертным оценкам, в 2019–2021 годах за рубеж в среднем регулярно летало от 300 до 500 самолетов российских авиакомпаний. Авиакомпании однозначно будут стремиться выставлять все свободные от двойной регистрации самолеты на международные воздушные линии, полагает аналитик по транспорту Елена Сахнова. По ее мнению, несмотря на закрытие европейских направлений, для этих самолетов имеются колоссальные возможности, особенно на рейсах в Юго-Восточную Азию, Ближний Восток, Китай и Индию. По данным аналитика, до 2014 года доходность внутренних рейсов превышала международные, «причем премия могла превышать 20%». После 2014 года из-за ослабления рубля уже международные рейсы стали более доходными, но «дисконт» внутренних воздушных линий по отношению к междкнародным постепенно снижался и к 2019 году составлял всего 4%. Хотя цены на билеты за рубеж выше, чем внутри страны, на маржинальность МВЛ негативно влияют более высокие расходы за аэронавигацию и аэропортовые сборы, объясняет она. Но в этом году, по информации Елены Сахновой, средняя доходность МВЛ с учетом низкой конкуренции и малого количества открытых направлений была в два раза выше допандемийных лет и доходности внутренних рейсов. «В следующем году она может пойти вниз, но незначительно: по нашим прогнозам, эти значения останутся довольно высокими»,— говорит эксперт. Планы российских перевозчиков на 2023 год по зарубежным полетам превышают показатели этого года, соглашается исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. Но полностью удовлетворить спрос по популярным туристическим направлениям не удастся «даже столь внушительным "дерегистрированным" флотом», потому что среди них «не так много крупных широкофюзеляжных лайнеров», которые наиболее активно использовались на таких рейсах. Но до массовых поставок новых МС-21 и SSJ New ситуацию с дефицитом провозных емкостей на международных линиях решить не удастся, считает эксперт. /TOURBUS.RU

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