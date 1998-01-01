Юлия Рыбакова назначена зам. главы департамента реализации проектов в сфере туризма в Минэкономразвития

Юлия Рыбакова, ранее занимавшая пост советника главы Ростуризма Зарины Догузовой, назначена заместителем руководителя департамента реализации проектов в сфере туризма в Минэкономразвития РФ, - сообщает сегодня «Интерфакс».

Напомним, что президент РФ Владимир Путин своим указом от 20 октября упразднил Ростуризм. Его полномочия по регулированию туристской отрасли были переданы Минэкономразвития, в министерстве сформированы два департамента, занятые регулированием в сфере туризма.

На этой неделе Минэкономразвития сообщило о создании департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности, его руководителем назначен Сослан Абисалов. Главой департамента развития туризма назначена Татьяна Шаршавицкая.

По информации из открытых источников, Юлия Рыбакова в 1991 году окончила Ивановский энергетический институт по специальности «Промышленная электроника».

В 2000 году прошла переподготовку в Академии народного хозяйства при правительстве России по программе «Менеджмент в сфере культуры».

С 2004 года — заместитель генерального директора по развитию ООО «Самараинтур Сервис Груп», с 2005 года — заместитель директора некоммерческого партнерства «Северо-Западное региональное отделение Российского союза туриндустрии», с 2012 года — генеральный директор ООО «ТурЭкспертСервис Северо-Запад», с 2013 года — генеральный директор ООО «Корпорация по развитию туризма Коми».

В декабре 2013 года назначена на должность руководителя агентства Коми по туризму. В марте 2017 года возглавила департамент туризма Ярославской области.

Последнее место работы - советник руководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризм).

Отметим, что сегодня Юлия Рыбакова впервые выступила в новой должности в ходе проходящего в Петербурге международного турфорума Travel Hub-2022.

"Национальные турмаршруты, и это была позиция Ростуризма, должны быть коммерчески успешными проектами. Должна быть построена система мониторинга, которая будет давать поводы для, например, отзыва статуса национального туристического маршрута. Мы еще это не проходили, но планируется, что это будет, потому что у государства возникает много соблазнов в части выдачи поручений, сделать тот или иной маршрут ситуативно национальным.

Я думаю, что это та возможность, которая позволит на основе мониторинга очищать ряды туристических маршрутов от тех продуктов, которые являются социальными и должны быть в блоке социального туризма, субсидируемого за счет государства", — заявила она в ходе своего выступления.

/TOURBUS.RU