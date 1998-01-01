Эксперты: Проблем с выдачей кипрских виз нет

На днях ряд российские СМИ сообщил, что в генконсульстве в Санкт-Петербурге туристам отказали в выдаче визы на Кипр. В частности, сообщалось, что из 50 человек, подавших документы, однократные визы выдали только двоим. По словам одного из турагентов, дипломаты были не уверены в том, что россияне намерены покинуть Кипр после окончания срока действия визы.

Судя по разговорам внутри кипрского диппредставительства, поступило распоряжение ограничить количество выдаваемых виз именно российским путешественникам, поскольку их якобы стало слишком много. Также отмечается, что большая часть подававших на визу туристов не приобретали туры, так как планировали поездки в гости к друзьям или родственникам на разные сроки, - отметили СМИ.

Россияне не получали отказов в получении виз на Кипр при подаче документов в Москве, в основном туристы получают визы под даты поездки, сообщили между тем «Интерфаксу» в пресс-службе туроператора TEZ Tour.

«Все наши туристы, которые подавали заявки на получение кипрской визы, смогли ее оформить без проблем. Отказов в получении виз в Москве не было. Но стоит отметить, что Кипр выдавал в основном короткие визы, преимущественно под даты поездки», — рассказали в туркомпании.

Аналогичную информацию сообщают и путешественники в соцсетях. «Была в посольстве Кипра недавно, при мне не было ни одного отказа, все было очень дружелюбно», — cообщает одна из туристок.

В Генеральном консульстве Республики Кипр в Санкт-Петербурге также недоумевают по поводу ряда публикаций в СМИ и телеграм-каналах информации о якобы имеющих место массовых отказах россиянам в оформлении виз, - сообщает АТОР.

В консульстве напомнили, что с 1 декабря 2022 года для граждан третьих стран, включая РФ, введены новые консульские сборы (80 евро за оформление визы для взрослого, и 40 евро для детей от 6 до 12 лет), однако эта мера принципиально не изменила визового процесса в России.

«Кипр продолжает выдавать визы для всех категорий путешественников из России. Несмотря на все события, Республика Кипр остается одной из немногих стран ЕС, где по-прежнему рады российским туристам. Теперь требуется большее количество документов, подтверждающих намерение россиян посетить Кипр с туристическими целями.

Каждое заявление рассматривается в индивидуальном порядке, а решении о выдаче визы принимается при соблюдении всех соответствующих условий. Так, заявителей просят предоставить бронирование авиабилетов и документально подтвердить цели поездки на Кипр», — пояснили в консульстве.

По информации министерства туризма Республики Кипр, за 10 месяцев этого года страну посетили лишь 37,4 тыс россиян. Это более чем в 10 раз меньше в сравнении с тем же периодом 2021 года (494,6 тыс).

По оценкам туристических властей Кипра, в этом году страна не досчитается 800 тыс. российских туристов.

/TOURBUS.RU