Туроператоры: Туризм в Израиль стал индивидуальным и дорогим

Как сообщает сегодня РСТ, после того как с 1 ноября как национальный перевозчик Израиля El Al увеличил количество прямых рейсов из Москвы в Тель-Авив с 7 до 13-14 в неделю, оживились и продажи направления. Помимо прямых рейсов, российские туристы также летают в Тель-Авив с пересадкой в Стамбуле на рейсах Pegasus Airlines и в Дубае – на рейсах flydubai.

«С началом зимнего сезона спрос на израильском направлении активизировался, в том числе, благодаря появлению новых рейсов, количество бронирований выросло на 25-30%. С приближением Нового года динамика заметнее, сейчас это уже 35-40%, – сообщила директор по развитию компании ICS Travel Оксана Волканова.

– Новогодний тур в Иерусалим с заездом в конце декабря на 6 ночей с размещением в отеле 2-3* на завтраках обойдется от 143 тысяч рублей на двоих. Новогодние каникулы на курорте Нетания будут стоить примерно столько же».

По мнению директора департамента рекламы и PR компании «Русский Экспресс» Анны Филатовской, туристы, как и прежде, едут в Израиль на отдых и лечение, навестить родственников, а сейчас еще и ради шопинга. Стабильно бронируют экскурсии в Иерусалим, поездки на Мертвое море. Есть заявки и на Красное море с трансфером из Тель-Авива.

Спрос на отдых в районе Тель-Авива ниже, чем это было в доковидное время, когда россияне больше отдыхали в Эйлате. На сегодня путешествие в Израиль, тем более в канун Нового года, становится привилегией, скорее, обеспеченных туристов.

Стоимость туров с 29 декабря по 5 января составит от 127,3 тысяч рублей на человека с перелетом и проживанием в Тель-Авиве. Заезд с 1 по 8 января выйдет незначительно дороже – от 128,8 тыс. рублей на человека.

«Продукт стал практически индивидуальным. В основном бронируют размещение в «пятерках», индивидуальные экскурсии и трансферы.

И все же туры в Израиль весьма востребованы, глубина продаж доходит до апреля, у нас уже много запросов на март», – рассказала г-жа Филатовская.

О значительной глубине продаж Израиля упомянули также в компании PAC Group – бронируют вплоть до марта 2023 года. Как отметила руководитель департамента продвижения Надежда Найдис, на новогодние праздники преимущественно берут туры с проживанием в Тель-Авиве и Иерусалиме без экскурсионной программы. Отели выбирают 4-5* сроком на 7-10 ночей. Востребовано также проживание в отелях Мертвого моря.

«А вот до пандемии большим спросом пользовались групповые экскурсионные туры на базе 3-4*. Перелет спрашивают как на прямых рейсах El Al, так и на бортах Red Wings с технической посадкой в Минводах. Средний чек за наделю на двоих – $6 тысяч», – добавила она.

Руководитель профильного отдела компании «Ванд Тревел» Людмила Озик уточнила, что рейсы Red Wings за счет посадки на дозаправку в Минводах увеличивают время в пути на 4 часа, что устраивает далеко не всех, да и стоимость не сильно различается. Также из Сочи теперь летает авиакомпания «Азимут». «Жителям юга страны в этом случае не приходится ехать в Москву, чтобы вылететь в Тель-Авив. Туристы сами покупают билеты, а у нас заказывают наземное обслуживание», – сказала она.

Эксперт подчеркнула, что сейчас в принципе невозможно сэкономить на перевозке – билеты подорожали в три раза по сравнению с 2019 годом. Но «наземка» не сильно поменялась в цене, речь идет о росте на 15% относительно 2019 года, если брать стандартный тур с проживанием в одном городе и групповыми радиальными экскурсиями.

/TOURBUS.RU