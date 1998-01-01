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Хорватия стала полноправным членом Шенгенской зоны

В то же время заявки Болгарии и Румынии на вступление в Шенген пока что отложены

Вчера Хорватия стала 27-м членом Шенгенской зоны после решения в Брюсселе Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренним делам, сообщает французская газета Le Figaro, которую цитирует «Интерфакс». Это решение, сообщает издание со ссылкой на чешское председательство Совета ЕС, вступит в силу с 1 января 2023 года.

В то же время, отмечает СМИ, заявки Болгарии и Румынии на присоединение к зоне свободного передвижения по-прежнему остались неудовлетворенными.

Как пишет Euronews, "Австрия выступила против вступления в Шенген и Болгарии, и Румынии, а Нидерланды были согласны на присоединение к Шенгенскому соглашению Румынии, но не Болгарии. При этом, как отмечается, Болгария и Румыния стали членами Евросоюза раньше, чем Хорватия.

Австрия обосновала нежелание видеть Болгарию и Румынию в шенгенской зоне опасением нелегальной миграции через эти страны. В свою очередь Нидерланды проголосовали против вступления Болгарии из-за «нерешенных проблем верховенства закона» и недостатков законодательства в сфере борьбы с коррупцией и организованной преступностью".

Ранее Еврокомиссия заявляла, что «расширение перечня стран-членов Шенгенского соглашения сделает Европу более безопасной за счет усиленной защиты общих внешних границ и эффективного сотрудничества правоохранительных органов.

За счет отсутствия потери времени на пограничных пунктах облегчатся контакты между людьми, а Европа станет более привлекательной, как самая большая в мире территория без внутреннего пограничного контроля».

Отметим, что Шенгенская зона начала своё существование в марте 1995 года, когда пограничный контроль был отменён на внутренних границах между семью государствами: Бельгией, Германией, Испанией, Люксембургом, Нидерландами, Португалией и Францией.

Как сообщил ранее в беседе с нами руководитель турпредставительства Хорватии Райко Ружичка, «На данный момент все активности национального туристического офиса Хорватии на российском рынке приостановлены. При этом офис в Москве работает в штатном режиме».

По его словам, ведется активная разработка новых и альтернативных рынков СНГ, Грузии, Туркменистана: «В первую очередь работа направлена на страны с собственными консульскими отделами и визовыми центрами – Казахстан и Азербайджан. Охвачены Узбекистан, Таджикистан, Киргизстан, Армения и Грузия, Беларусь».

«Для коллег из России мы также всегда на связи и проводим встречи и консультации по рабочим вопросам в индивидуальном порядке, также продолжаем деятельность в рамках предоставления информации частным лицам и самостоятельным туристам по вопросам отдыха в Хорватии.

На данный момент есть перелеты из Москвы с удобными стыковками через безвизовые Белград, Стамбул, Дубай», - заключил г-н Ружичка.

/TOURBUS.RU