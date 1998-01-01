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Travel Hub-2022 подвел туристические итоги года и обсудил задачи на будущее

В течение трех дней в Петербурге проходит крупный международный турфорум Travel Hub-2022

Сегодня в Северной столице — заключительный третий день работы международного туристического форума Travel Hub-2022. Мероприятие, подводящее итоги непростого года и строящее планы на будущее, организовано Комитетом по развитию туризма и Конгрессно-выставочным бюро Санкт-Петербурга при поддержке корпорации «Туризм.РФ».

На форуме обсуждают развитие транспортной инфраструктуры, национальные туристические маршруты, а также перспективы образовательного, научно-познавательного, медицинского, гастрономического, экологического и промышленного туризма.

Как отметил, приветствуя участников форума, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, Петербургский международный форум Travel Hub – деловая площадка для обсуждения результатов работы индустрии гостеприимства и определения перспектив ее устойчивого развития в новых экономических условиях. Губернатор подчеркнул, что проведение форума – хорошая возможность в очередной раз продемонстрировать открытость Петербурга, который всегда рад гостям.

В этом году Travel Hub проходит в концептуально новом формате, объединив несколько мероприятий под общей темой: устойчивое развитие туризма и его влияние на социально-экономическое развитие регионов страны в современных условиях.

Трехдневная программа форума включает несколько деловых мероприятий – пленарные, дискуссионные и форсайт-сессии, круглые столы и конференции, дополненные онлайн-трансляцией.

Ряд мероприятий был сфокусирован на отдельных видах туризма – деловом, образовательном, промышленном, научно-познавательном, гастрономическом, конгрессном, медицинском и оздоровительном. Отдельные конференции и круглые столы были посвящены национальным маршрутам и отельному бизнесу

В первый день форума, 7 декабря, ключевым мероприятием программы стала форсайт-сессия по развитию межрегионального туристского проекта «Серебряное ожерелье».

В первый день форума прошли цикл мероприятий, посвященных роли креативных индустрий в социально-экономическом развитии туристских территорий, в том числе входящих в Сеть креативных городов ЮНЕСКО, а также конференция для отельеров – БОРТТ-2023: «Будущее: Отели, Работа, Тренды и Технологии».

Главным событием второго дня форума стало пленарное заседание, посвященное креативному влиянию туризма на развитие территорий.

8 декабря на нескольких площадках форума также состоялся международный гибридный форум с участием зарубежных партнеров и Ассамблея Амбассадоров.

Участников форума также ждали круглые столы «Творческие индустрии в развитии потенциала сети креативных городов ЮНЕСКО», «Креативный туризм – тренд ближайшего десятилетия», и «Региональная отраслевая система квалификаций сферы туризма и гостеприимства Санкт-Петербурга в условиях современных экономических трансформаций».

В рамках форума в этот день также прошли специальная сессия по цифровизации отрасли, IT-баттл онлайн-агрегаторов «Туризм 2.0. IT в туризме» и стратегическая сессия «Управление человеческими ресурсами в условиях изменений».

А в ресторане «Гранд Отель Европа» прошла рабочая практическая встреча с региональными органами исполнительной власти и приглашенными регионами инвесторами на тему «Инвестиции в туристическую инфраструктуру. Как работать с Корпорацией Туризм.РФ».

Сегодня, в завершающий день форума, в отеле «Ренартисс» состоится конференция «Туризм и транспорт» с участием Минтранса, Росавтодора, ОАО РЖД, ОАО «ФПК», туроператоров и перевозчиков и пленарная дискуссия на тему «Кому и зачем нужны Национальные туристические маршруты?» – с участием Минэкономразвития, АТОР, туроператоров.

Сегодня же на нескольких площадках пройдут также отдельные мероприятия, посвященные различным граням туризма – сессии, дискуссии, семинары и круглые столы по конгрессно-выставочной деятельности, медицинскому и оздоровительному туризму, научно-образовательному туризму, промышленному туризму, сессия и хакатон по гастротуризму, а также конференция «Источники вдохновения». Экозоны в креативных городах».