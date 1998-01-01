С оформлением индийских виз — серьезные проблемы

В последние дни десятки российских туристов не смогли вылететь в Гоа из-за сбоев с системе выдачи электронных виз

Около 80 туристов из Казани не смогли вылететь в Индию из-за сбоя в системе оформления электронных виз, сообщила вчера ассоциация туроператоров по выездному туризму «Турпомощь».

«В последние дни наблюдается острая проблема с выдачей индийских электронных виз. Речь идёт о выдаче виз с большим опозданием и даже непредоставлении виз. Так, на рейсе AZUR air из Казани 6 декабря не получили визы 79 клиентов туроператора Anex Tour, в тот же день пассажиры рейса авиакомпании из Екатеринбурга получили визы лишь за два часа до вылета, не оказалось вовремя виз и у 44 москвичей, вылетавших 7 декабря», — говорится в сообщении.

Как отмечают в ассоциации, причиной визового коллапса стал сбой в системе электронных виз Индии. По ее данным, задержки начались ещё 3 декабря, и некоторые туристы до сих пор не получили виз.

«В настоящий момент техническую неисправность пытаются устранить, однако ситуация продолжает оставаться острой: туроператор Anex Tour информирует о том, что на ближайшие вылеты из регионов также не получено 80 виз», — отмечают в «Турпомощи».

Там добавили, что Гоа — одно из популярных направлений зимнего отдыха россиян, и проблема с электронными визами может повлиять на спрос.

«Турпомощь» обратилась в Консульский департамент МИД РФ с просьбой обратить внимание на сложившуюся ситуацию», — подчеркнули в объединении.

Напомним, что, как мы сообщали ранее, власти Индии с 22 ноября отменили большинство требований к въезжающим иностранцам, введенных из-за пандемии коронавируса, и теперь им не нужно будет перед полетом заполнять форму с данными о вакцинации.

В конце прошлого месяца власти страны также отменили обязательное ношение масок на внутренних и международных рейсах в Индию. Сняты также ограничения на число разрешенных внутренних и международных рейсов, требования по тестированию и карантину, требования по подаче еды и напитков, действовавшие для авиакомпаний.

Отметим также, что 2 ноября в Гоа начал летать «Аэрофлот» на лайнерах Airbus A330-300. Частота – три раза в неделю.

Отправление из Москвы в 14:55, прибытие в Гоа – в 01:00. Время в полете: 7 ч. 35 мин. Обратное отправление в 02:30, прибытие – в 08:15. Билеты - от 66 тыс. руб. в обе стороны.

Кроме того, 11 ноября AZUR air начал рейсы в Гоа из Москвы. Также AZUR Air начал летать в Гоа из Екатеринбурга с 15 ноября, Казани с 16 ноября, Омска с 22 ноября, из Перми с 29 ноября.

Рейсы из Москвы выполняются на Boeing 737-900, из регионов – на Boeing 757.

По информации АТОР, пакетные туры в Гоа, сформированные на рейсах AZUR air, можно купить у туроператоров ANEX Tour, Coral Travel, Fun&Sun, «Интурист», China Travel, «Русский Экспресс», Ambotis Holidays, ICS Travel Group, PAC Group и др.

Купить тур в Гоа у ANEX Tour можно минимум за 97 тыс. р. на 9 ночей на двоих (отель 3* с завтраками).

/TOURBUS.RU