Дмитрий Чернышенко: Этой зимой путешествия по России совершат 18 млн россиян

Расширенное заседание президиума правительственной комиссии по развитию туризма в РФ прошло в столице

Путешествия по России в период с декабря 2022 по март 2023 года, по предварительным прогнозам, совершат до 18 млн человек, что на 8% больше, чем за прошлый зимний сезон, заявил в среду вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Внутренний туристический поток в зимний период, с декабря 2022 года по март 2023 года, по предварительным оценкам, составит до 18 млн человек. Это на 8% больше, чем в прошлом зимнем сезоне. Мы фиксируем готовность большинства регионов и туристических кластеров к приему большого наплыва туристов», — заявил он на расширенном заседании президиума правительственной комиссии по развитию туризма в РФ, - сообщает «Интерфакс».

Г-н Чернышенко поблагодарил Минэкономразвития и глав субъектов за активное развитие туристической сферы, которая, по его словам, стала одной из самых динамично развивающихся отраслей экономики.

«В преддверии зимних каникул прошу взять на особый контроль безопасность пребывания гостей, а также проведение массовых новогодних мероприятий», — добавил вице-премьер.

Он отметил, что наиболее популярными направлениями для путешествий будут крупные города: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Екатеринбург, Калининград, Волгоград, а также города Золотого кольца.

Среди горнолыжных курортов по-прежнему востребованными остаются Красная Поляна, Архыз, Домбай и Приэльбрусье, а также Хибины, Гора Белая, Горный воздух и Шерегеш. На новогодние праздники прогнозируется практически 100% загрузка.

Г-н Чернышенко попросил Минэкономразвития подключиться к работе Координационного центра, который совместно с ОНФ проводит еженедельный мониторинг стоимости гостиничных, транспортных услуг, питания, загрузки средств размещения, а также анализирует обратную связь от граждан.

«Необходимо провести мониторинг стоимости перелетов и проживания в гостиницах во время повышенного спроса. Нам важно понимать и отслеживать, как поведет себя ценовая политика и не допустить необоснованного завышения цен, чтобы сохранить доступность и комфорт путешествий для россиян», — сказал, в свою очередь, помощник президента Игорь Левитин.

На заседании также обсуждалось проведение зимнего туристического сезона, ход строительства в регионах некапитальных средств размещения, а также реализация мер поддержки туристической отрасли Крыма и Севастополя.

Благодаря поддержке правительства до конца года единовременную выплату получат 1,5 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей Крыма и Севастополя. Это позволит сохранить 53 тыс. рабочих мест.

Кроме того, Дмитрий Чернышенко поручил Минэкономразвития проанализировать эффективность меры поддержки по созданию в регионах модульных отелей и представить предложения по ее дальнейшей реализации.

/TOURBUS.RU