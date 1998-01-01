Минэкономразвития: Введение обязательной электронной путевки нужно перенести с марта на сентябрь

Внесение информации в систему «Электронной путевки» может стать обязательным для туроператоров по выездному туризму не с 1 марта 2023 года, как это предусмотрено законом, а с 1 сентября, сообщил вчера министр экономического развития Максим Решетников (на фото), которого цитирует «Интерфакс».

«Важный вопрос — это запуск информационной системы "Электронная путевка", куда туроператоры должны вносить информацию по каждому договору. Правила работы этой системы до сих пор не утверждены, на местах слышим от бизнеса и регионов запрос на перенос сроков, когда внесение информации станет обязательным, на сентябрь следующего года.

Мы предварительно обсуждали это с Дмитрием Николаевичем Чернышенко, есть поддержка, поэтому будем предлагать перенести этот срок на сентябрь", — сказал он на расширенном заседании правительственной комиссии по развитию туризма в РФ.

Министр добавил, что планируется провести отдельные консультации с отраслью по данному проекту.

"В ближайшее время также представим на рассмотрение правительства законопроект о регулировании деятельности гостевых домов и кемпингов. Тоже давно назревший вопрос. Сейчас документы находятся на согласовании профильных ведомств", — добавил он.

Напомним, что "Электронная путевка" – система сбора данных, в которую туроператоры должны вводить подробные параметры каждого проданного турпакета и его стоимость. Согласно закону, вступившему в силу 1 сентября, туроператор должен передавать в единую информационную систему электронных путевок сведения, содержащиеся в договоре о реализации туристского продукта, по окончании каждого календарного месяца.

Также документ устанавливает запрет на осуществление деятельности без передачи сведений, содержащихся в договоре о реализации турпродукта, в систему "Электронная путевка". Для туроператоров по выездному туризму срок введения обязательной путевки пока что установлен 1 марта 2023 года, для остальных — с 1 сентября того же года.

Отметим также, что как мы сообщали ранее, на днях подконтрольный «Ростеху» концерн КРЭТ провел встречу с представителями туристического бизнеса, на которой обсуждали вопрос электронной путевки, поскольку техническое обеспечение системы теперь находится в ведении концерна.

По словам экспертов АТОР, участвовавших во встрече, к электронной путевке есть два системных вопроса. Первый – техническая сторона дела. Но при этом собеседники АТОР отмечают, что с ней, вероятно, будет меньше всего проблем – КРЭТ «продемонстрировал свои сильные стороны» и «почти убедил» участников мероприятия, что именно по программной части все сложности решаемы – нужно только плотное взаимодействие с программистами туроператоров.

Второй носит скорее концептуальный характер – порядок подачи отчетности по электронной путевке сегодня не учитывает особенности бизнес-процессов на туристическом рынке в части формирования конечной цены услуги для потребителя.

Поэтому внедрение электронной путевки «будет требовать системных изменений в самой идеологии отношений между контрагентами», говорят собеседники.

/TOURBUS.RU