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08 декабря
Глава Мостуризма: «Международный туризм драматически снизился»
Новыми "поставщиками" туристов в Москву станут страны Ближнего Востока, Иран, Индия и КНР
Почти 14 млн туристов приехали в Москву за три квартала 2022 года, из них 1,4 млн – иностранные путешественники, сообщил сегодня руководитель комитета по туризму столицы Евгений Козлов, которого цитирует «Интерфакс».
«Пандемия коронавируса закончилась. А Москва с ее великолепной атмосферой продолжает радовать туристов. И только за лето к нам приехали 6,2 млн туристов, и они, очень надеюсь, получили приятные впечатления и вернутся к нам. За 9 месяцев к нам приехали почти 14 млн человек. Мы видим, что Москва интересна, она может удивлять и давать впечатления для каждого», — рассказал он на сегодняшней пресс-конференции .
По данным комитета, среди 1,4 млн иностранных гостей 1,1 млн прибыли из ближнего зарубежья, еще 300 тыс. – из дальних стран. Чаще всего туристы приезжали из Индии, Турции и Ирана.
Топ-3 региона России, откуда прибывали туристы в столицу – Санкт-Петербург, Краснодарский край и Нижегородская область.
По словам г-на Козлова, поездки в Москву наиболее популярны у семей с детьми, на втором месте – деловые туристы, за ними следуют туристы пожилого возраста и молодежь.
Новыми рынками-поставщиками туристов в Москву станут страны Ближнего Востока, Иран, Индия, Китай, страны СНГ, заявил также глава комитета по туризму столицы.
«Международный туризм драматически снизился. Но это снижение также и возможность, и точка роста для нас. Мы видим, что интерес к Москве проявляют и Индия, и Иран, и Китай, который, надеюсь, скоро откроется. И вся инфраструктура Москвы либо готова, либо готовится к тому, чтобы встретить иностранных туристов», — сказал он на презентации туристического потенциала столицы.
Г-н Козлов рассказал, что Ростуризм провел ознакомительные туры для туроператоров с Ближнего Востока, Ирана, Индии. В ближайших планах — возобновить контакты с туроператорами из Китая.
«Уже вкладываемся, в том числе, маркетингово в продвижение Москвы по этим регионам мира и ожидаем к началу весенне-летнего сезона возобновления активного авиасообщения. Надеемся на поддержку РФ здесь и уже есть предварительная договоренность с Минэкономразвития о партнерстве.
Надо не забывать и про СНГ, восстановление отношений с Узбекистаном, где тоже активный экономический рост. Их туристов мы тоже ждем в Москве. СНГ и те новые регионы, о которых я сказал, — это новые приоритеты. А с точки зрения инфраструктуры и сервисов у нас все готово», — подчеркнул глава Мостуризма.
Глава Мостуризма добавил, что до пандемии каждый седьмой турист приезжал в Москву из Китая, и сейчас идет подготовка к возобновлению приема китайских туристов, в том числе в рамках безвизовых обменов. В Мостуризме, по его словам, «хотят показывать туристам из Китая те места в городе, которых они прежде не видели».
Каждый пятый турист приезжает в Москву с деловыми целями, добавил глава комитета по туризму столицы.
«Почти 20% туристов приезжают в Москву в командировки. Мы понимаем, что важно не только дать возможность быстрой логистики человеку, который перемещается из аэропорта к месту встречи внутри города и потом, если останется время, еще пройти по паре магазинов, быстро прийти в гостиницу и улететь.
Надо давать этим людям возможность почувствовать ритм и культуру города, потому что мы уверены: они потом приедут сюда со своими семьями на более долгий срок. Это то, что позволит нам сделать таких туристов возвращаемыми», — сказал он.
По данным Мостуризма, в 2021 году число деловых туристов составило 3,2 млн. Чек делового туриста превышает обычный в 1,5-2 раза. Среди иностранных туристов с деловыми целями в прошлом году чаще всего посещали Москву граждане Узбекистана, Казахстана и Китая.
По словам г-на Козлова, за 9 месяцев года в Москве прошло почти 5 тыс. разнообразных деловых мероприятий. «Это рост на 54% и это практически полный возврат к допандемийным значениям. Мы надеемся сохранить динамику и в следующем году рассказать о новых достижениях в этой сфере», — подчеркнул он.
/TOURBUS.RU
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