Новости

Госдума предлагает отсрочить выплаты по отмененным из-за санкций турам

Цель внесения поправок – избежать массового банкротства туроператоров

Как сообщает АТОР, Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям 7 декабря рекомендовал принять поправки, которые дадут правительству РФ право предоставлять отсрочку по возврату денег за туры, приобретенные до 24 февраля 2022 года и сорвавшиеся из-за закрытия воздушного пространства и других санкций недружественных государств.

Об этом в своем телеграмм-канале сообщил председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.

Как поясняет г-н Тарбаев, суть вносимых изменений – дополнить полномочия правительства правом предоставлять отсрочку по выплате денежных средств за туры с договорами, заключенными до 24 февраля 2022 года года, исполнение которых по объективным причинам оказалось невозможным.

Цель внесения поправок, как пояснил депутат – необходимость избежать массового банкротства российских туроператоров для продления периода погашения задолженности перед клиентами, в том числе путем предоставления равнозначного турпродукта.

Председатель комитета по туризму Госдумы подчеркнул, что В 2022 туроператоры погасят задолженность перед клиентами в объеме более 11 млрд рублей.

«Отмечу что в связи с закрытием авиасообщения со многими странами, а также отказом в приеме российских воздушных судов задолженность перед туристами остается. В этих условиях Правительство РФ будет исходить из фактической ситуации, которая сложится к 31 декабря 2022 года», – написал Сангаджи Тарбаев.

Предложенные поправки, отмечает исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе – в интересах не только туроператоров, но и туристов. Так, в ноябре 2022 года АТОР в письме на имя заместителя министра экономического развития РФ Дмитрия Вахрукова просила правительство содействовать проработке механизмов финансовой поддержки туроператоров в части выплат денежных средств туристам по турам, в том числе и тех, которые не состоялись из-а введения санкций рядом стран, в результате которых оказалось невозможно совершить ранее запланированное и оплаченное путешествие.

«Сложность возврата денежных средств туристам обусловлена, в первую очередь, невозможностью возврата оплаченных туроператорами депозитов из недружественных стран…

Без государственной поддержки средства по целому ряду направлений выплатить будет невозможно, что приведет к нарушению прав тысяч потребителей», – говорилось в письме Ассоциации.

/TOURBUS.RU

