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07 декабря
Шри-Ланка отменяет все ковидные ограничения на въезд туристов

По мнению туроператоров, отмена ограничений заметно увеличит спрос на направлении


 

Как сообщает сегодня АТОР, согласно документу, опубликованному Минздравом Шри-Ланки, с 7 декабря страна отменяет все действующие ковидные ограничения на въезд для туристов на всех пунктах пересечения границы. Официальные документы об этом получили и туроператоры.

 

Таким образом, в списке условий въезда на Шри-Ланку больше не будет сертификатов вакцинации и ПЦР-тестов ни до поездки, ни по прибытии.

При этом в документе уточняется, что в случае, если турист заболеет ковидом на Шри-Ланке, ему нужно будет изолироваться на семь дней и пройти лечение за свой счет.

 

Как уточняет АТОР, с сегодняшнего дня для въезда в страну достаточно загранпаспорта и электронной визы. Ее необходимо заранее оформить, заполнив анкету на сайте посольства и получив разрешение на въезд ETA.

Есть вариант получить визу в аэропорту по прилету. Консульский сбор составляет 60 долларов США. Платить необходимо наличными долларами.

 

Туроператоры—эксперты АТОР с большим воодушевлением восприняли известие о снятии ограничений, так как оно способно простимулировать спрос. Дарья Домостроева, руководитель пресс-службы компании «Интурист», говорит, что «Ранее спрос на Шри-Ланку несколько просел. Стране с ее условиями въезда было сложно конкурировать с тем же Таиландом, въезд куда максимально прост.

В числе других фактов, способных повысить интерес туристов к Шри-Ланке туроператоры называют возможность открывать в стране карты международных платежных систем, которая действует с 21 ноября.

 

Как напоминает АТОР, на сегодняшний день на Шри-Ланку выполняют прямые рейсы AZUR air и «Аэрофлот». С конца декабря к ним присоединится и Red Wings, на бортах которого взяли блоки мест Fun&Sun и ПАКС. 

/TOURBUS.RU


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