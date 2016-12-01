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07 декабря
Шри-Ланка отменяет все ковидные ограничения на въезд туристов
По мнению туроператоров, отмена ограничений заметно увеличит спрос на направлении
Как сообщает сегодня АТОР, согласно документу, опубликованному Минздравом Шри-Ланки, с 7 декабря страна отменяет все действующие ковидные ограничения на въезд для туристов на всех пунктах пересечения границы. Официальные документы об этом получили и туроператоры.
Таким образом, в списке условий въезда на Шри-Ланку больше не будет сертификатов вакцинации и ПЦР-тестов ни до поездки, ни по прибытии.
При этом в документе уточняется, что в случае, если турист заболеет ковидом на Шри-Ланке, ему нужно будет изолироваться на семь дней и пройти лечение за свой счет.
Как уточняет АТОР, с сегодняшнего дня для въезда в страну достаточно загранпаспорта и электронной визы. Ее необходимо заранее оформить, заполнив анкету на сайте посольства и получив разрешение на въезд ETA.
Есть вариант получить визу в аэропорту по прилету. Консульский сбор составляет 60 долларов США. Платить необходимо наличными долларами.
Туроператоры—эксперты АТОР с большим воодушевлением восприняли известие о снятии ограничений, так как оно способно простимулировать спрос. Дарья Домостроева, руководитель пресс-службы компании «Интурист», говорит, что «Ранее спрос на Шри-Ланку несколько просел. Стране с ее условиями въезда было сложно конкурировать с тем же Таиландом, въезд куда максимально прост”.
В числе других фактов, способных повысить интерес туристов к Шри-Ланке туроператоры называют возможность открывать в стране карты международных платежных систем, которая действует с 21 ноября.
Как напоминает АТОР, на сегодняшний день на Шри-Ланку выполняют прямые рейсы AZUR air и «Аэрофлот». С конца декабря к ним присоединится и Red Wings, на бортах которого взяли блоки мест Fun&Sun и ПАКС.
/TOURBUS.RU
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