Турецкая авиакомпания Southwind Airlines не будет выполнять в зимний период чартерные полеты из Калининграда в Анталию (Турция) и далее в Шарм-эль-Шейх (Египет), сообщил "Интерфаксу" директор одной из крупнейших в регионе турфирмы "Анюта" Алтынбек Кожахметов.

"О зимних полетах в Египет и Анталию жителям Калининградской области придется забыть до весны. Стартовавшая в понедельник программа чартеров Southwind Airlines из Калининграда в Шарм-эль-Шейх через Анталию уже отменена. Официальных документов пока что нет, но ее организатор уже заявил об этом категорично", — сказал г-н Кожахметов.

По его словам, на принятие такого решения, возможно, повлияла ситуация, сложившая при выполнении первого рейса, состоявшегося 5 декабря. Он прошел с серьезными накладками для организатора — крупного туроператора.

Как сообщалось ранее, из Калининграда в Египет через Анталию 5 декабря вылетел самолёт с туристами. Это был первый рейс чартерной программы на зимний период до 24 марта. Планировалось, что полеты будут выполняться с частотой раз в пять дней на воздушных судах Airbus А321 в компоновке 220 пассажирских кресел.

Между тем, профильные СМИ сообщали, что вылет первого чартера из Калининграда не обошелся без проблем - на рейс авиакомпании Southwind, который должен был доставить 200 туристов из Калининграда в Анталью, а оттуда в Шарм-эль-Шейх, попали не все пассажиры.

Как сообщили пассажиры, согласно расписанию, вылет назначен на 03:00 5 декабря, но пассажиры покинули Храброво только в 07:00. При этом, по словам туристки, 51 человек остался за бортом: «На предполетном досмотре у самолета обнаружилась поломка одного из аварийных трапов. Из-за этого не могли посадить всех пассажиров».

Ранее турецкая Turkish Airlines планировала выполнять полеты из Калининграда в Турцию в зимнем расписании с 20 ноября текущего года по 24 марта 2023 года. Рейсы должны были выполняться два раза в неделю по вторникам и пятницам. Однако, по экономическим причинам эта программа была отменена.

Напомним, что авиакомпания Southwind Airlines была основана 16 апреля 2022 года с целью выполнения полётов из России в Турцию.