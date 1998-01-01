Новости The Telegraph: глава IATA призвал Запад готовиться к возобновлению полетов через Россию В феврале ЕС и ряд других стран закрыли воздушное пространство для российских самолетов, а РФ приняла ответные меры

Западу следует пересмотреть взгляды и готовиться к возобновлению рейсов через воздушное пространство России. Об этом заявил гендиректор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уильям Уолш на конференции в Женеве, пишет сегодня британское издание The Telegraph, которое цитирует РБК,



По словам г-на Уолша, Китай может в 2023 году ослабить введенные в рамках антикоронавирусной политики ограничения, в результате чего у китайских авиакомпаний будет преимущество перед British Airways, чьи рейсы могут задерживаться на несколько часов из-за обхода российского воздушного пространства. “Мы должны стремиться вновь открыть воздушное пространство России, чтобы сделать его доступным для всех авиакомпаний для транзита через традиционные сибирские рейсы, чтобы Европа могла добраться до Азии наиболее эффективным способом”, — подчеркнул он. Г-н Уолш указал на то, что запреты на пролеты через территорию России и Украины привели к скоплению самолетов в небе над Европой. Тем не менее глава IATA подчеркнул, что открытие российского воздушного пространства не должно происходить, пока продолжается противостояние в Украине.



Россия готова на это при условии строгого соблюдения паритета прав и возможностей, основываясь на положениях межправсоглашений о воздушном сообщении и Чикагской конвенции, сказал РБК источник, близкий к российским авиавластям.



После 24 февраля ЕС, США, Великобритания, Канада и ряд других стран закрыли воздушное пространство для российских самолетов. Россия приняла ответные меры, запретив пролет над своей территорией самолетам из 36 стран.



В конце октября Bloomberg сообщил, что закрытие воздушного пространства России для авиакомпаний из США и ЕС привело к увеличению времени полетов в Азию для крупнейших авиакомпаний мира, а также к значительному росту стоимости топлива.

В частности, Air France-KLM и другие европейские авиакомпании при полете в Японию вынуждены облетать Россию через Казахстан и Монголию, что добавило к длительности перелета несколько часов. Длительность рейса Air France из Парижа в Токио достигла 14 часов. Британская Virgin Atlantic отказалась от рейсов в Гонконг, в том числе объяснив это закрытым воздушным пространством России.



Finnair, потратив годы на создание хаба, соединяющего Северную Азию с Европой и США, столкнулась с сокращением восточной сети в связи с ограничениями со стороны России, так как полеты через его узловой аэропорт в Хельсинки в Гонконг, Сеул и Шанхай зависят от доступа к полетам над Сибирью. По оценке Finnair, облет России увеличивает длительность рейсов в Азию на 15–40%, что рушит экономику полетов.



В то же время, пишет Bloomberg, крупнейшие авиакомпании на Ближнем Востоке — Emirates, Qatar Airways и Etihad Airways, а также индийская Air India — получили преимущества перед своими конкурентами в Европе и США, поскольку воздержались от санкций против России и продолжают летать через ее воздушное пространство, - сообщает РБК.

/TOURBUS.RU



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