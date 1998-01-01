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07 декабря
The Telegraph: глава IATA призвал Запад готовиться к возобновлению полетов через Россию
В феврале ЕС и ряд других стран закрыли воздушное пространство для российских самолетов, а РФ приняла ответные меры
Западу следует пересмотреть взгляды и готовиться к возобновлению рейсов через воздушное пространство России. Об этом заявил гендиректор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уильям Уолш на конференции в Женеве, пишет сегодня британское издание The Telegraph, которое цитирует РБК,
“Мы должны стремиться вновь открыть воздушное пространство России, чтобы сделать его доступным для всех авиакомпаний для транзита через традиционные сибирские рейсы, чтобы Европа могла добраться до Азии наиболее эффективным способом”, — подчеркнул он.
Г-н Уолш указал на то, что запреты на пролеты через территорию России и Украины привели к скоплению самолетов в небе над Европой. Тем не менее глава IATA подчеркнул, что открытие российского воздушного пространства не должно происходить, пока продолжается противостояние в Украине.
Длительность рейса Air France из Парижа в Токио достигла 14 часов. Британская Virgin Atlantic отказалась от рейсов в Гонконг, в том числе объяснив это закрытым воздушным пространством России.
По оценке Finnair, облет России увеличивает длительность рейсов в Азию на 15–40%, что рушит экономику полетов.
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