Турбизнес России собирается на внеочередной съезд РСТ

С 9 по 12 декабря пройдет ключевое событие туристической отрасли - съезд Российского союза туриндустрии. Он организуется при поддержке Комитета по туризму Москвы. Впервые в рамках съезда состоится расширенная пленарная сессия, на которой ведущие представители туриндустрии обсудят будущее российского туризма.

2022 год, как и два предыдущих, принес туристической отрасли немало испытаний. Закрытие границ с рядом зарубежных стран, ограничение полетов на юг России, частичная мобилизация, упразднение Ростуризма и многие другие факторы. Настало время подвести итоги и проанализировать ситуацию, чтобы выработать планы на будущее.

Принять участие в съезде могут только члены РСТ.

В рамках съезда запланирована обширная деловая и культурная программа.

9 декабря в доме культуры имени Зуева состоится благотворительный базар и концерт «Таланты турбизнеса».

10-11 декабря участников съезда ждет экскурсионная программа по Москве.

Ключевое мероприятие съезда пройдет 12 декабря на самой современной мультимедийной площадке столицы – в Цифровом деловом пространстве (ЦДП).

Открытие съезда - в 10:00. Будет представлен отчет о проделанной работе за 2021-2022 годы, озвучены основные направления деятельности до 2025 года. Состоятся выборы президента и правления РСТ.

В этот же день в 14:30 начнется расширенная пленарная сессия «Перспективы туризма 2023-2025 гг.». В 16:00 пройдет сессия «Открытый диалог с руководством РСТ».

«Задача пленарной сессии – вместе с ключевыми экспертами туристической отрасли проанализировать текущую ситуацию и обсудить самые перспективные направления развития. Мы пригласили к участию серьезный состав спикеров - инвесторов, отельеров, туроператоров, представителей быстрорастущих направлений турбизнеса. Уверен, такая дискуссия станет полезной для всей отрасли» - говорит и.о. президента РСТ Илья Уманский.

Для участия в съезде члены РСТ до 7 декабря должны пройти регистрацию.

Регистрация зрителей на концерт «Таланты турбизнеса» здесь.

Видеоанонс XIX Съезда Российского Союза Туриндустрии.