Назначен глава одного из двух департаментов, которые будут курировать туриндустрию

Новый департамент Минэкономпазвития по реализации проектов в сфере туристской деятельности возглавил Сослан Абисалов

Минэкономразвития РФ создало новую структуру - департамент реализации проектов в сфере туристской деятельности. Директором назначен Сослан Абисалов. Это следует из информации, размещенной на официальном сайте министерства.

По информации из открытых источников, Сослан Русалович Абисалов – уроженец Серверной Осетии, родился в 1984 г. Образование – высшее техническое, в 2006 году окончил Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Хетагурова по специальности «Прикладная математика и информатика».

В 2006 - 2009 гг. занимал должность главного специалиста, начальника отдела Постоянного представительства Северной Осети при Президенте РФ, в 2009 - 2014 гг. – заместитель полпреда Северной Осетии при Президенте и директор ОАО «Корпорация развития Республики Северная Осетия-Алания».

В 2014 - 2020 гг. работал директором департамента инвестиционных проектов министерства по делам Северного Кавказа, в 2020 - 2021 гг. – заместителем директора департамента стратегического и инвестиционного развития СКФО в Минэкономразвития.

В 2021 - 2022 гг. занимал должность директора департамента Арктической зоны Российской Федерации и реализации инфраструктурных проектов министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

С 5 декабря 2022 года назначен директором Департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития России.

Г-н Абисалов имеет классный чин действительного государственного советника 3 класса, имеет многочисленные почетные грамоты и благодарности от руководства Северной Осетии, министра по делам Северного Кавказа, министра экономического развития, министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Напомним, что в Минэкономразвития в связи с ликвидацией Ростуризма былисозданы два новых департамента, которые будут ведать вопросами, касающимися туризма (количество департаментов Минэка, по указу президента было увеличено с 35 до 37). О названии и главе второго департамента пока информации нет, - сообщает АТОР.

Ранее в октябре президент РФ подписал указ об упразднении Ростуризма, его функции передаются Минэкономразвития. В частности это функции по выработке государственной политики в сфере туризма, госрегулирования туристской деятельности в России, управления госимуществом и правоприменительные функции в туризме.

Также министерство будет осуществлять надзор за деятельностью туроператоров, занимающихся выездным туризмом, и контроль аккредитованных организаций, которые ответственны за классификацию туробъектов.

Временным куратором туризма в министерстве был назначен замглавы МЭР Дмитрий Вахруков. В настоящее время г-н Вахруков курирует в ведомстве направления региональной политики и территориального планирования.

В правительстве РФ направление сферы туризма курирует вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

/TOURBUS.RU





