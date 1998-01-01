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IATA: Мировая авиаотрасль вернется к прибыльности в следующем году

Международная ассоциация воздушного транспорта опубликовала прогноз восстановления авиаиндустрии

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) ожидает, что мировая авиационная отрасль вернется к прибыльности в 2023 году, - сообщает «Интерфакс».

Согласно прогнозу IATA, в следующем году авиакомпании получат чистую прибыль в размере $4,7 млрд при выручке в $779 млрд (рентабельность по чистой прибыли — 0,6%). Это будет первая прибыль с 2019 года, когда показатель был на уровне $26,4 млрд (рентабельность по чистой прибыли — 3,1%).

Пассажиропоток в 2023 году впервые с доковидного 2019 года может превысить отметку в 4 млрд человек: как ожидается, полетят 4,2 млрд путешественников.

По итогам 2022 года общий чистый убыток отрасли спрогнозирован на уровне $6,9 млрд (против июньского прогноза в $9,7 млрд) при выручке в $727 млрд. В 2021 году убыток был зафиксирован на отметке $42 млрд, в ковидном 2020 — $137,7 млрд.

Единственный регион, который вернется к прибыльности уже в этом году, — Северная Америка, считают в IATA. В 2023 году к ней присоединятся Европа и Ближний Восток, в то время как Латинская Америка, Африка и Азиатско-Тихоокеанский регион останутся в минусе.

IATA объединяет 300 авиакомпаний, которые выполняют более 80% всех общемировых воздушных перевозок.

Напомним, что, как мы сообщали ранее, в конце октября Европейский орган управления воздушным движением Eurocontrol (Евроконтроль) опубликовал доклад о перспективах восстановления трафика воздушного движения в перспективе до конца 2028 года.

Тогда отраслевая организация пересмотрела свой прогноз в сторону понижения, и теперь ожидается, что возврат к уровню 2019 года не произойдет до 2025 года. Еще в июне аналитики Евроконтроля полагали, что полное возвращение к допандемийному объему перевозок возможно к 2024 году.

Однако теперь Евроконтроль предупредил, что восстановление авиации будет «долгим и болезненным» - из-за российско-украинского конфликта, повлекшего взаимные запреты на использование воздушного пространства России и Европы, роста цен на энергоносители и влияния инфляции на спрос на авиаперевозки.

Так, с начала года цены на авиатопливо выросли на 47%, а стоимость авиабилетов увеличилась на 15% по сравнению с 2019 годом.

Согласно базовому сценарию Евроконтроля, количество рейсов в ЕС в 2022 году составит 84% от уровня 2019 года, 92% – в 2023 году, 98% в 2024 году и 101% в 2025 году.

/TOURBUS.RU

