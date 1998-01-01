Туроператоры: «Это была встреча-знакомство»

Как сообщает АТОР, подконтрольный «Ростеху» концерн КРЭТ, который специализируется на выпуске радиотехнической продукции самого разного, в том числе и оборонного назначения, 2 декабря провел встречу с представителями туристического бизнеса. Обсуждали вопрос электронной путевки, поскольку техническое обеспечение системы теперь находится в ведении концерна.

Представители отрасли, с которыми побеседовал АТОР, назвали мероприятие встречей-знакомством с исполнителями по программе, главной целью которой была выработка алгоритма взаимодействия между КРЭТ и туристическим бизнесом. Говорили о том, как выстроить совместную работу.

Впрочем, отмечает АТОР, с учетом того, что встреча была первой – установочной – прорыва или системно значимых новостей от нее участники и не ждали: «Важно, что вся риторика свидетельствует, несмотря на заявления турбизнеса о несвоевременности этого новаторства, отказ от идеи внедрения электронной путевки не предполагается.

Поэтому теперь главная задача для рынка – определиться, как функционировать в этих обстоятельствах».

По словам экспертов АТОР, к электронной путевке есть два системных вопроса. Первый – техническая сторона дела.. Но при этом собеседники АТОР отмечают, что с ней, вероятно, будет меньше всего проблем – КРЭТ продемонстрировал свои сильные стороны и почти убедил участников мероприятия, что именно по программной части все сложности решаемы – нужно только плотное взаимодействие с программистами туроператоров.

Второй носит скорее концептуальный характер – порядок подачи отчетности по электронной путевке сегодня не учитывает особенности бизнес-процессов на туристическом рынке в части формирования конечной цены услуги для потребителя.

Поэтому внедрение электронной путевки «будет требовать системных изменений в самой идеологии отношений между контрагентами», говорят собеседники.

Ранее участники рынка объясняли, что в электронной путевке нужно указывать финальную стоимость турпродукта, но с этим могут возникать сложности: когда тур продан через агента, туроператор получает оплату за вычетом агентской комиссии. И финальной стоимости может в принципе не знать.

Таким образом можно предположить, что в том виде, в котором сейчас представлена электронная путевка, сервис потребует глубокого структурного пересмотра системы взаиморасчетов между туроператорами и агентами.

И это задача несколько более серьезная, чем все технические. Более того, техническая реализация может зависеть от решения именно этой концептуальной задачи.

Кроме того, на фоне нынешней турбулентности системные изменения – это не то, что необходимо рынку.

В целом же, по замыслу регуляторов, сервис должен был бы заработать еще в сентябре. Однако в связи с большим количеством вопросов к нему, этого не случилось.

Туроператоры признают, что тестируют электронную путевку на предмет технической составляющей. И эти вопросы, в итоге, будут решены.

Сложнее дело обстоит с самим подходом и требованиями сервиса, предполагающими глобальный пересмотр бизнес-процессов на рынке, к которому туротрасль сейчас не вполне готова,- считают эксперты АТОР.

/TOURBUS.RU